Ieri sera Belve è andato in onda “monco”. Francesca Fagnani ha lanciato il duo comico delle Eterobasiche, poi sarebbero seguiti i fuorionda. La stessa conduttrice , che durante la puntata seguiva l’hastag #Belve su Twitter, ha spiegato sui social: “Scomparso il finale di Belve. Bah, così. Mi spiace“. A un internauta che le ha risposto “Siamo sotto choc“, ha risposto: “Pure io! Sei minuti tagliati così di botto. Francamente sono rimasta basita come i telespettatori. Non mi hanno ancora spiegato cosa è successo, credo si sia trattato di un errore tecnico”

(...) "In riferimento alla mancata messa in onda di Belve after - fa sapere la Rai - la direzione Intrattenimento Prime Time precisa che non si è trattato di presunti interventi editoriali dell'ultimo minuto ma di un problema legato a ritardi nella consegna della puntata alla messa in onda. Tale ritardo, non imputabile a Rai, non ha permesso di osservare il corretto flusso procedurale previsto per la consegna del materiale". Per quanto riguarda la parte del programma tagliata, l'azienda fa sapere che Belve After "sarà disponibile su RaiPlay unitamente alla puntata andata in onda". Basterà questa spiegazione per placare la Belva?

