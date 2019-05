“SEI UN PIRLA”, “E TU SEI FASCISTA” – ALESSANDRO CECCHI PAONE MANDA AI MATTI PAOLO DEL DEBBIO A “DRITTO E ROVESCIO”. DÀ DELLA FASCISTA ALLA SANTANCHÉ E IL CONDUTTORE LO RIPRENDE: “FERMATI, STAI ESAGERANDO, SEI UN PIRLA” – SPOILER: ALLA FINE IL DIVULGATORE LASCIA LO STUDIO, MA NEL MEZZO… - VIDEO

https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/lite-in-trasmissione-cecchi-paone-a-paolo-del-debbio-sei-un-fascista-_3210478-201902a.shtml

Da www.tgcom24.mediaset.it

Lite in studio a "Dritto e Rovescio". Ospiti della trasmissione condotta da Paolo Del Debbio erano Daniela Santanchè e Marco Rizzo, rappresentanti Fratelli d’Italia e Partito Comunista, apertamente anti-Europa. Una posizione che fa arrabbiare Alessandro Cecchi Paone: “Dovete ringraziare l’Europa, non scordatevi cos’è successo 75 anni fa. L’Europa è la nostra salvezza, è nata per cancellare l’orrore che fascisti e comunisti hanno fatto, devastando il nostro continente”.

Poi l’attacco diretto alla Santanchè: “Sei una fascista, se avessero vinto i fascisti non saremmo qui”. È a questo punto che interviene Del Debbio: “Alessandro fermati, stai esagerando. Sei un pirla”. “Io sono un pirla liberale e ne vado fiero, ma loro sono fascisti”. A questo punto Del Debbio chiede di chiudere il microfono al divulgatore, che reagisce: “Allora sei fascista anche te”. Il conduttore perde le staffe: “Ti butto fuori dalla trasmissione. A me fascista non lo dici”.

Il divulgatore prende l'invito alla lettera e lascia lo studio.

