22 ott 2023 13:32

“SEI RIUSCITA A RIPARTIRE DALLE COSE PICCOLE. NON SEI ANDATA IN INGHILTERRA A POSTARE SU INSTAGRAM...” – FRECCIATA SELVAGGIA A BARBARA D’URSO DURANTE “BALLANDO CON LE STELLE” – COMMENTANDO LA PERFORMANCE DI SIMONA VENTURA, LA LUCARELLI, GIUDICE DEL PROGRAMMA, HA PIZZICATO “BARBARIE”, CHE È ANDATA A SVACANZARE A LONDRA E A PARIGI (CON TANTO DI REPORTAGE FOTOGRAFICO DA 16ENNE SU INSTAGRAM) DOPO ESSERE STATA SILURATA DA MEDIASET: “ANCHE QUANDO LA TUA CARRIERA NON È ANDATA BENISSIMO, E QUESTO CAPITA A TUTTI, SEI RIMASTA QUI A FARE COSE PIÙ PICCOLE CON PAZIENZA E MODESTIA…” - VIDEO