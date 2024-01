“SEI SOLO GELOSA” – LA RICONOSCETE? E’ FINITA NEL MIRINO DI LIAM GALLAGHER CHE L'HA STRONCATA DOPO CHE LEI AVEVA DEFINITO “ODIOSO” IL COMPORTAMENTO DELLE BAND DEL BRITPOP ANNI NOVANTA COME OASIS E BLUR - “A VOLTE DEVI SEPARARE L’ARTE DALLA PERSONA… L’ASPETTO A CUI SONO VERAMENTE LEGATA È QUELLO MUSICALE” – DI CHI SI TRATTA?

Da repubblica.it - Estratti

Un garbato scambio di insulti a distanza, quello che c’è stato nelle scorse ore fa Liam Gallagher e Dua Lipa. L’ex Oasis ha bollato la cantante come "gelosa" dopo che lei aveva definito come "odioso", il comportamento degli artisti del Britpop anni Novanta,come Oasis e Blur.

“Separare l’arte dalla persona”

In una intervista concessa al magazine Rolling Stone alla 28enne londinese di etnia albanese kosovara, quando le è stato chiesto se avesse mai incontrato qualcuno dei due gruppi: "A dire il vero non li ho mai incontrati. A volte devi separare l’arte dalla persona… l’aspetto a cui sono veramente legata è quello musicale. Il modo in cui si sono comportati, le cose che hanno fatto, sono sicuramente odiose".

dua lipa

Dua Lipa si è soffermata sul modo in cui una volta la gente si aspettava che le rockstar si comportassero e ha sottolineato che, secondo lei, che le cose devono cambiare. “C’era davvero molta tossicità nel modo in cui la gente voleva i suoi artisti o i suoi musicisti. Se non si fossero comportati in quel modo, sarebbero stati visti come noiosi, e penso che sia un pessimo modo di vedere le cose".

La replica di Liam Gallagher

Puntuale, neanche a dirlo, è giunta la replica dell'ex frontman degli Oasis Liam Gallagher in risposta ad una domanda che gli è stata posta sui social: "Dua Lipa ha detto che il comportamento di gruppi come gli Oasis e i Blur è "odioso". Cosa ne pensi?", gli è stato chiesto. "È solo gelosa", ha risposto secco Liam.

