12 feb 2024 19:20

“SEI STATO BENEDETTO CON LA TUA VOCE E ANCHE PER IL FATTO DI AVERE UN FOTTUTO MISSILE“. C’È UN VIDEO PORNO DI DRAKE CHE GIRA DA GIORNI SU "X" -NESSUNO RIESCE A CANCELLARLO (E UN AMICO DEL RAPPER LO COMMENTA ESALTANDO IL VIRILE AUGELLO DI DRAKE) – NEL CASO DI TAYLOR SWIFT, IL FILMATO HOT ERA STATO CREATO DALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE. PER IL RAPPER CANADESE NON È CHIARO SE SIA TRATTATO DI UN VIDEO REALE O DI UN DEEPFAKE OTTENUTO CON L'IA - LA VICENDA NON SEMBRA AVER PREOCCUPATO IL PROPRIETARIO DEL SOCIAL ELON MUSK CHE…