“SEMBRA UNA FESTA, MA CON GLI AMICI, MIO FIGLIO E IL SOLE, COS’ALTRO POTEVA ESSERE?” – MICHELA MURGIA POSTA SU INSTAGRAM IL VIDEO CHE LA MOSTRA MENTRE, SORRIDENTE INSIEME ALLA SUA FAMIGLIA QUEER ALLARGATA, SI RASA A ZERO: “LA SARDITÀ DEI MIEI CAPELLI HA CEDUTO, È CADUTO IL PRIMO CIUFFO” – I COMMENTI VIP: FERRAGNI, LITTIZZETTO, PASCALE E TURCI, VASCO ROSSI: “SEI FANTASTICA” – L'ANNUNCIO DEL TUMORE AL QUARTO STADIO NELL'INTERVISTA BY CAZZULLO - VIDEO

Serena Tropea per www.dire.it

michela murgia si rasa a zero 7

“La sardità dei miei capelli ha ceduto ed è caduto il primo ciuffo. Con l’ultimo barlume del taglio abbiamo girato i lanci social di Tre ciotole. Poi abbiamo fatto questo. Sembra una festa, lo so, ma con gli amici, mio figlio e il sole di fuori, che cos’altro poteva essere?“. Michela Murgia con un video su Instagram mostra il suo ‘nuovo’ taglio di capelli all’indomani dell’intervista in cui la scrittrice ha annunciato la sua malattia.

Nella lunga intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo, Michela Murgia ha parlato anche del suo nuovo libro ‘Tre ciotole’, che si apre con l’annuncio del male incurabile: “È il racconto di quello che mi sta succedendo. Diagnosi compresa”. Una diagnosi che lascia senza fiato i suoi numerosi lettori: “Ho un carcinoma renale al quarto stadio”, un tumore dal quale “non si torna indietro” già diffuso “nei polmoni, nelle ossa, al cervello. Mi restano mesi di vita”.

IL VIDEO E I COMMENTI SUI SOCIAL

Nel post, che ha ricevuto più di centomila visualizzazioni, si leggono anche i commenti di tutti i suoi fan e anche dei fan più vip che le mandano parole di incoraggiamento: da Chiara Ferragni a Luciana Littizzetto, poi Alessia Marcuzzi, Francesca Pascale e Paola Turci, Arisa, Carolina Crescentini, fino a Vasco Rossi che le scrive: “Sei fantastica”.

