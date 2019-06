“LA SENSUALITÀ NON DIPENDE DALL’ANAGRAFE” – I RICORDI DI MARISA BERENSON (72 ANNI), UNA DELLE PRIME TOP MODEL - LA SCOMPARSA DELLA SORELLA NELL’ATTACCO DELL’11 SETTEMBRE: “DI LEI MI È RIMASTO SOLO UN ANELLO” – “WARHOL? SCHERNIVA LA GENTE RICCA. TRUMAN CAPOTE ERA UN PICCOLO UOMO COMPLESSATO. VISCONTI MI DISSE…” – VIDEO

Valerio Cappelli per il “Corriere della Sera”

Marisa Berenson e l’incarnazione dello chic. A casa dei suoi genitori a Natale c’erano

Greta Garbo e Audrey Hepburn. E’ stata fra le prime top model, amica di Dali, ha lavorato per Visconti e Kubrick. E nell’immaginario, a 72 anni, continua a rimanere la moglie malinconica di Barry Lyndon. Appartiene a una famiglia importante che ha vissuto in maniera esagerata privilegi e drammi: ha perso sua sorella l’11 settembre del 2001 nell’attacco terroristico alle Torri Gemelle. Il 29 giugno al Festival di Spoleto porta Berlin Kabarett di Stephan Druet, che ha de- buttato con grande successo (tre riprese) a Parigi. «Una esperienza del tutto inattesa».

Perche?

«Per la prima volta ballo e canto. Sono la proprietaria di un cabaret nella Repubblica di Weimar. Donna tremenda, marcia; una ex prostituta disposta a tutto per sopravvive- re. Si concede ai nazisti in un mondo dominato da decadenza dei costumi e miseria economica».

Cosa vedremo in scena?

«Il mio ufficio, il diario do- ve annoto tutto, una scatola con i soldi, le sigarette, il rossetto. In scena siamo in sette, un attore interpreta mio figlio che e un travestito che detesto. Poi i musicisti. Fuori c’e l’Apocalisse, dentro il locale invece la liberta piu sfrenata, un mondo a parte».

Non aveva mai cantato.

«No, soltanto un disco con Tom Jones, pensare che amo il jazz, Ella Fitzgerald, Billie Holiday. E ho sempre studiato il ballo. E’ una cosa diversa da tutto quello che ho fatto finora, anche se per l’epoca e le atmosfere ricorda molto Cabaret, il film che feci con Liza Minnelli, di cui sono molto amica: malgrado tutto cio che ha vissuto, e divertente, gene- rosa, piena d’amore. Ha un coraggio pazzesco. In questo spettacolo realizzo il mio sogno di una commedia musicale».

Oggi si puo essere seducenti a ogni eta.

Sorride: «In scena porto le calze a rete. La sensualita ce l‘hai dentro, non dipende dall’anagrafe, in giro vedi ragazze fredde come ghiaccioli. Ballare per me è una cosa naturale. Mi tengo in forma con le diete e l’esercizio, lo yoga. Ho una filosofia olistica che pratico da anni, mi suggerisce come devo essere all’interno del mio corpo e all’esterno, nell’anima».

I suoi incontri leggendari.

«Andy Warhol scherniva la gente ricca, Truman Capote era un piccolo uomo com- plessato. Il cinema...Visconti lo conobbi attraverso Helmut Berger, in Morte a Venezia mi diede un ruolo non sapendo se potevo recitare. Ha creduto in me. Hai la mia benedizio- ne, mi disse. Kubrick non era difficile come si dice. Sono persone fuori dalla norma. Barry Lyndon fu una sorta di incantesimo, di cui pero re- stai prigioniera. Per un’attrice e importante anche uscire da una immagine. Quella donna e rimasta dentro di me per molto tempo».

Ma Lady Lyndon sembrava il suo ritratto...

«Rispecchiava la mia malinconia. Ora lo sono molto meno. Fa parte della vita, libe- rarsi di certe cose. Sono cre- sciuta in un ambiente severo e aristocratico, ho perso mio padre che avevo 16 anni, ho cominciato a fare la fotografa, a cercare la mia indipendenza. Sono cresciuta accanto a donne molto forti, mia madre e mia nonna...».

La celebre stilista Elsa Schiaparelli.

«Per truccarsi usava la punta nera del cerino. Si oppose quando Salvador Dali, che vi- veva circondato da ghepardi, chiese di ritrarmi nuda».

Si e alleggerita malgrado il dramma di sua sorella.

«Berry e rimasta vittima dell’11 settembre. Era sul primo volo che si e schiantato sulle Torri Gemelle. Io ero su un altro aereo, che dopo l’attentato fu dirottato su un’isola dell’Oceano Atlantico e mi ritrovai bloccata per una setti- mana in una base navale. Mi restituirono un anello appartenuto a Berry, l’unico oggetto rimasto di lei, che era la mo- glie di Anthony Perkins. Sono tragedie che pesano. Mi ha aiutato la fede».

L’ha scoperta allora?

«No, l’ho sempre avuta. Da adolescente pensai di fare la suora in convento. Poi sono stata proiettata in un mondo che era tutto il contrario. Sen- za psicoterapeuti ho capito che si puo essere spirituali e affacciarsi al mondo, dove e piu difficile vivere che in un monastero. Nella maturita, ho cercato la luce. Ho voluto evolvere. Mia figlia mi ha fatto diventare nonna di Luna».

Una nonna che la sera a teatro mette le calze a rete.

«Ho diversi corteggiatori, ma non esco con uomini gio- vani, dipende da cosa vuol di- re essere giovane. Sto benissi- mo da sola, non ho bisogno di avere un uomo nella vita, e anche bello fare la nonna. Poi se un altro amore verra...».

