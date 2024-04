“UN NUOVO AMORE? SE CAPITA, CAPITERÀ. E SE NON CAPITA, COME SI DICE A ROMA, CICCIA"

Giovanna Cavalli per il Corriere della Sera – Estratti

La chiamavano Pinocchietto.

«Ero più naso che bambino, in famiglia si stemperava così. Mia madre mi prende ancora in giro. Fantastico vedere una 93enne che si accanisce contro un 63enne».

Balbettava.

«A casa era motivo di sufficiente derisione. Se andavo da mio padre (“Se-se-se- senti pa-pa-pa-papà...”), lui tagliava corto: “Ahò, scrivi, che famo prima”. No, non mi vergognavo affatto. Poi è passata. Se sono nervoso zagajo ancora oggi, però poco me ne cale». Inconfondibile Paolo Bonolis.

Il primo matrimonio con Diane finì per un suo tradimento, che confessò.

«Ho capito di avere fatto una stupidaggine e l’ho detto, non è stato digerito, capisco l’intemperanza di lei».

Pentito?

«Sì, ma cosa fatta capo ha».

Tradisce spesso?

«No, ma se fosse non verrei a dirlo qui. Trovo che la bellezza di un rapporto sia nella perseveranza della rinuncia. Siamo tutti birbanti e onesti allo stesso tempo».

Annunciò: «Sposerò Laura Freddi». Invece no.

«Lo vedi? Si sbaglia. Succede. Bisogna stare zitti il più possibile, non fare previsioni. Siamo tante Pizie mancate».

Paolo Bonolis insieme a Laura Freddi: furono fidanzati a inizio degli anni Novanta

Però siete stati felici.

«Sono sempre felice, prima, durante e dopo. Basta che non ce pensi».

La portava in giro con auto scassate, ci ha raccontato.

«Quelle avevo. Se preferiva andare a piedi, bastava dirlo».

La sua vera moglie è Luca Laurenti, con cui «sta» dal 1991. Tra voi sì che dura.

«Oddio, come moglie me la sarei trovata più carina».

Avete mai litigato?

«No. Ci siamo separati professionalmente per tre anni, io sono andato in Rai, lui è rimasto con Costanzo. Non litigo mai con nessuno. Con Luca andiamo molto d’accordo, lui è speciale, molto intelligente, disincantato, sereno. Vive in una fase quantica diversa dalla nostra».

Come ci riuscite?

«Ci accettiamo così come siamo e la nostra diversità ci piace, nessuno dei due pretende di cambiare l’altro».

Vacanze insieme?

«A Formentera».

Alla spiaggia nudista?

«Sì. Lui si è tolto il costume, io no, embé?».

Sanremo 2005 ?

«Ospitai Mike Tyson. Durante la pubblicità, l’allora dg Flavio Cattaneo protestò per la sua presenza. Risposi: “Ormai è già arrivato, se non lo vuole glielo va a dire lei, io non ci vado”».

Fece il bis nel 2009. Il tris ci sarà?

«Al momento non si intravede la circostanza».

L’anno prossimo che fa?

«Resto a Mediaset. Avevo promesso a Pier Silvio che avrei fatto un’altra stagione di Avanti un altro e sono una persona di parola».

In un’intervista si è così descritto: «Sono un cinico buono».

«Il cinismo è come il colesterolo. C’è quello cattivo, che porta all’indifferenza. E quello buono, che concilia la leggerezza. Mi piace donare gentilezza. Vorrei riconoscerne di più in giro. Mi commuove».

E quel dirigente Mediaset che soprannominò «er penombra»? Ci ha fatto pace?

«Mai più sentito».

Lei è sarcastico, pungente, sfotte l’interlocutore.

«La gente capisce che gioco e non si offende. Mi piace scherzare su difetti e debolezze, le rende meno tali, anzi diventano delle particolarità».

Sul serio Silvio Berlusconi le chiese di fargli da portavoce?

«Sì. Gli risposi: “Presidente, non l’ho manco votata”. Fu simpatico, rise molto».

A 25 anni, a Londra, incontrò Freddie Mercury che ci provò. Gli rispose: «Adoro la tua musica, la trovo fantastica, ma abbiamo orizzonti ormonali diversi». «Chiacchierammo. E poi ciascuno ha preso la sua strada. Ma ero caruccio sa?».

Sonia Bruganelli rivelò che lei, per corteggiarla, decantò ricchezze pazzesche.

«Non millantavo, mi sono sempre ritenuto fortunosamente ricco. Se volevo fare un viaggio, potevo partire. Se volevo cambiare l’auto, potevo comprarmene una nuova».

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono sposati nel 2002. L'anno scorso si sono separati

Finse di possedere una barca.

«Era di amici. Ma se la disturbava tanto, perché ci è venuta? La vita è questione di esche. Il pesce non lo prendi soltanto con l’amo».

Nell’intervista su Vanity Fair, con cui, a giugno 2023, avete annunciato che il vostro matrimonio era finito, avete detto: «Siamo separati ma più uniti che mai». È ancora così?

«Certo. Abbiamo tre figli, ci vuole armonia... come si dice? Genitoriale, ecco».

Decisione presa o subita?

«L’ho subita, condividendola. Come puoi pretendere che una persona faccia ciò che non vuole più, che provi ciò che non sente più, che sia quella che non è più?».

Le è pesato accettarlo?

«Per me non è stato facile, ma giusto».

Si è chiesto se e cosa ha sbagliato con Sonia?

«Certo. E di sicuro l’avrà fatto anche lei».

Disse pure: «L’amore si trasforma, spero di ritrovarlo prima possibile».

«Ora sto benissimo così. Sono pieno di amici, ho cinque figli, due nipoti e una terza che nascerà a luglio. Se capita, capiterà. E se non capita, come si dice a Roma, ciccia».

Si guarda intorno?

«Sempre, prima di attraversare!».

