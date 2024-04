“PER ME UNO PUÒ ESSERE OMOSESSUALE, TRANSESSUALE, POLISESSUALE…”

Ospite della prima puntata di Belve il vicepremier Matteo Salvini che in un intenso confronto privato e politico, non si sottrae alla raffica di domande di Francesca Fagnani. La prima e’ sul futuro della sua leadership: “Io penso di avere ancora tanto da dare, ho voglia, idee, tempo… Poi persone in gamba ce ne sono, ma li lascio aspettare un attimo” risponde il ministro.

La giornalista lo incalza e gli chiede se il congresso si farà? Salvini risponde: “Entro l’autunno, certo. l’ultima roba che voglio è sembrare incollato alla poltrona”. E quando fagnani puntualizza e chiede: “Ma al di là delle fronde, qualcuno si è fatto avanti?”, Salvini risponde secco: “No”.

abbraccio tra matteo salvini e giorgia meloni alla camera

Sul delicato rapporto con la premier la Fagnani mette in dubbio l’amicizia tra Salvini e Meloni e il ministro ammette: “Con Giorgia stiamo costruendo un’amicizia. Ogni tanto la sera gioca a burraco con la mia fidanzata. Sono due faine e odiano perdere”.

La Fagnani insiste poi sul rapporto non idilliaco con il fondatore della Lega, Umberto Bossi, chiedendo al vicepremier da quanto tempo non lo sente: “Da troppo, e di questo mi dispiaccio. È una delle mie colpe…”.

Francesca Fagnani e Matteo Salvini - belve - phStefaniaCasellato

Sollecitato dalla giornalista sulla controversa candidatura del generale Vannacci alle prossime europee, Salvini dichiara: “Ci stiamo ragionando”. A questo punto Fagnani lo incalza: “Lei lo direbbe mai che le persone omosessuali non sono normali, ad esempio?” e il vicepremier risponde: “No, infatti ho detto che condivido le sue battaglie sulla libertà di pensiero. Ma per me uno può essere omosessuale, eterosessuale, transessuale, bisessuale, polisessuale… l’ultima delle mie intenzioni è entrare nella vita privata della persone”.

