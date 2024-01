“SERGIO, VENGO DAR MERCATO, T’HO PORTATO I CARCIOFI” - MARIO BREGA E IL PRIMO INCONTRO CON CARLO VERDONE A CASA DI SERGIO LEONE – TUTTO SUL MITOLOGICO ATTORE ROMANO, DALLA TRILOGIA DEL DOLLARO A C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA - IN “BOROTALCO” DI VERDONE BREGA RACCONTA DELLA SCAZZOTTATA CON UNO SPASIMANTE DELLA FIGLIA MA IN REALTÀ, RIEVOCA LA RISSA TRA LUI E L’ATTORE GORDON SCOTT – VIDEO

Arianna Ascione per corriere.it - Estratti

Gli inizi come caratterista

MARIO BREGA

«Senti sto prosciutto, senti com’è dolce, senti sto prosciutto ho detto che è dolce! Senti st’olive, queste so’ greche. Greche!». Mario Brega (1923 - 1994), nei panni di Augusto (suocero di Sergio Benvenuti/Carlo Verdone, mite e impacciato venditore di enciclopedie porta a porta), è tra i protagonisti dell’amatissimo cult «Borotalco», in onda oggi su Cine34 alle 17.00. Icona della romanità Brega ha esordito nel cinema come caratterista negli anni Cinquanta.

La trilogia del dollaro

Diretto da Sergio Leone nella cosiddetta «trilogia del dollaro», Mario Brega ha recitato nel ruolo di Chico in «Per un pugno di dollari» (1964), di El Niño in «Per qualche dollaro in più» (1965) e di Wallace, caporale dell'esercito nordista, in «Il buono, il brutto, il cattivo» (1966).

MARIO BREGA

Come incontrò Carlo Verdone

Proprio a casa di Sergio Leone è avvenuto il primo incontro tra Mario Brega e Carlo Verdone: «Mi mancava l'attore per il padre dell'hippy - ha raccontato l’attore e regista -. Entrò questo omone con la camicia aperta, una grande croce d'oro: “‘A Sergio, vengo dar mercato, t'ho portato i carciofi”. Era perfetto». Oltre che in «Borotalco» Carlo Verdone ha diretto Mario Brega anche in «Un sacco bello» (il padre dell’hippy Ruggero), «Bianco, Rosso e Verdone» (il camionista “er Principe”) e «Troppo forte» (Sergio).

La scazzottata con Gordon Scott

carlo verdone alla ceriminia per la targa dedicata a mario brega

In «Borotalco» Augusto/Mario Brega racconta della scazzottata con uno spasimante della figlia. L’attore, in realtà, sta rievocando la vera scazzottata tra lui e l’attore Gordon Scott sul set del film «Buffalo Bill - L'eroe del Far West» di Mario Costa (1964).

In «C'era una volta in America»

Nel curriculum cinematografico di Mario Brega c’è anche «C'era una volta in America», sempre di Sergio Leone (1984). Interpreta uno dei quattro sicari che vanno alla ricerca di Noodles (Robert De Niro) nel teatro cinese.

sergio leone foto di massimo capodanno

Il 25 marzo 2023, in occasione del centenario della sua nascita, Roma Capitale e il Municipio Roma XI hanno celebrato Mario Brega con una targa commemorativa in via Oderisi da Gubbio 18, nel quartiere Marconi, dove l’attore ha vissuto per oltre trent'anni. Alla cerimonia hanno partecipato, oltre ai familiari di Brega, Carlo Verdone, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente del Municipio Roma XI Gianluca Lanzi.

carlo verdone roberto gualtieri davanti alla targa per mario brega carlo verdone roberto gualtieri davanti alla targa per mario brega 1

carlo verdone e mario brega in borotalco mario brega e carlo verdone in bianco rosso e verdone mario brega carlo verdone un sacco bello MARIO BREGA - PER UN PUGNO DI DOLLARI mario brega borotalco mario brega cornuto mario brega 15 MARIO BREGA E LA RISSA CON GORDON SCOTT MARIO BREGA E LA RISSA CON GORDON SCOTT MARIO BREGA MARIO BREGA IL RICORDO DI MARIO BREGA DI CARLO VERDONE MARIO BREGA E CARLO VERDONE rossana di lorenzo e mario brega vacanze di natale