Estratto dell’articolo di Francesca D'Angelo per “la Stampa”

[…] Antonella Clerici conquista ancora tutti con È sempre mezzogiorno: un programma popolare, conosciutissimo, alla mano. Dopo oltre 500 puntate, perché tante ne ha condotte Clerici all'ora di pranzo, la Signora del Mezzogiorno inanella persino dei record: l'ultimo è di questa settimana, quando ha toccato il 17,7% di share su Rai1.

Piace perché è semplice?

«Sì. Non faccio gare, non propongo ricette strane, ricreo semplicemente l'atmosfera che, da piccola, respiravo a casa quando vivevo in provincia».

Per qualcuno essere provinciali non sarebbe un vanto…

«In realtà la provincia è la vera forza dell'Italia: non è un caso se molti volti della tv, come me, arrivano dai piccoli paesini perché è qui che si impara a crescere e a lottare per i propri sogni […] ».

Tra gli ospiti vanta molti chef stellati. Posso aggiungere «alla faccia dei gastrofighetti»?

«Certo, certo! Da me non c'è spazio per i gastrofighetti, e nemmeno per i fighetti in generale: non amo le persone radical chic, che fanno comunella.

Comunque, anche fuori dalla tv, si sta tornando alla cucina pop: quella semplice, radicata nel territorio. Ci stiamo lasciando alle spalle l'epoca della cucina molecolare che, francamente, è stata un'inutile sperimentazione […]».

Tra i suoi amici storici c'è Fabio Fazio. Cosa pensa del suo addio alla Rai?

«Se lui percepiva un disagio, ha fatto bene a cercare altre strade. Il suo successo sul canale Nove non mi ha sorpreso affatto: è un fuoriclasse, che si è spostato su un'altra rete generalista, non certo su un canale di nicchia, facendo il medesimo format. E il pubblico l'ha seguito».

È vero che anche lei è stata corteggiata, ma da Mediaset?

«Esplicitamente non ho mai ricevuto proposte, ma so di avere degli estimatori a Mediaset. Questo mi fa piacere ma ormai ho una certa età… a meno di proposte pazzesche, resto in Rai».

Non soffre quindi TeleMeloni?

«Ho sempre lavorato con qualsiasi governo. Magari ho avuto problemi personali, ma mai politici, anche perché faccio intrattenimento».

Da venerdì prossimo sarà anche in prime time, con The Voice Kids. Non si rischia il doppione con Io canto Generation, in onda il giorno prima su Canale 5?

«Purtroppo è la solita storia: anche quando feci Ti lascio una canzone, Mediaset programmò Io canto. Speravamo che, almeno stavolta, non si accodassero invece… Al venerdì avrò inoltre contro Bonolis e il suo Ciao Darwin: sono accerchiata, più che controprogrammata! Però vuol dire che siamo forti, che ci temono. Mi sento un po' come Sinner (ride, ndr). Sarà difficile fare alti ascolti ma noi ce la giochiamo».

[…] La verità prima di tutto?

«Sempre. È questo il mio patto con il pubblico: essere vera».

Al punto da discettare di menopausa all'ora di pranzo?

«Sì, certo. È ora di abbattere questo tabù. Se in tv ho una botta di calore, perché devo inventarmi una scusa? Prendo un ventaglio e spiego cos'ho».

Com'è stata la sua menopausa?

«Dura. Non potevo fare la cura ormonale e quindi, sotto supervisione medica, ho provato strade alternative ma è stato un calvario. A momenti ci lasciavo la pelle con gli ormoni bio identici. Mi sarebbe piaciuto confrontarmi con altre donne, ma niente: erano tutte sfuggenti. Ho anche avuto problemi di peso, di gonfiore. Quanto all'intimità, la menopausa non è la morte del desiderio però bisogna un po' "ingegnarsi"…».

Tra poco compie 60 anni. Ansia?

«Un po'. Anche perché chi, come me, lavora in tv ha una pressione in più: non ci è concesso invecchiare. Per lo meno, non a noi donne. A un uomo infatti non si chiede mai l'età, nessuno osa dire "si è piallato" se fa qualche ritocchino, e li fanno eccome. […]».

Si dice che lei sia gelosissima in amore…

«Lo sono stata e, a volte, ne avevo ben donde! (ride, ndr). Da quando però è nata mia figlia, ho fatto il fioretto di non essere più così controllante. Devo dire che si vive molto meglio: prima mi alzavo con il chiodo fisso di guardare il cellulare al mio ex e sono arrivata addirittura a pedinarlo. Ora no, anche perché, alla mia età, mica posso stare lì ancora a patire, piuttosto sto da sola».

