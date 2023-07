“LA SESSUALITÀ? L’HO SCOPERTA CON UNA RAGAZZA” - ANCHE LAETITIA CASTA HA UN EPISODIO "FLUIDO" DA RACCONTARE: "SONO ATTRATTA DAL LATO FEMMINILE DEGLI UOMINI E MI PIACE INDOSSARE ABITI MASCHILI. METTEVO I PANTALONI SOTTO LA GONNA E TROVO CHE LO SMOKING SIA SEXY. OGGI C’È UNA NUOVA GENERAZIONE PIÙ PROFONDA E LIBERA" - LA PERLA FINALE PER "SPIEGARE" L'ANDAMENTO A VELA E A MOTORE: "SI AMA L’ANIMA, NON IL FATTO DI ESSERE UOMO O DONNA” (AUGELLO O FESSA, LA MORALE E' LA STESSA?)

Estratto dell’articolo di Valerio Cappelli per corriere.it

laetitia casta

Laetitia Casta al Festival di Spoleto, diretta da Safy Nebbou, porta domani una leggenda del pianoforte, «Clara Haskil», la storia della musicista romena morta nel 1960. Una vita difficile, tumultuosa, raccontata dal preludio della sua esistenza alla fuga finale.

Perché questa storia?

«Non sapevo nulla di lei, non l’avevo mai sentita nominare. Ha avuto un destino pieno di fragilità, una sensibilità straordinaria. Aveva il panico del palco ed ebbe il successo mondiale solo negli ultimi anni. È stata in fuga dal nazismo, ha avuto problemi alla schiena, le applicarono un busto con un trauma che non l’ha mai abbandonata. Da piccola, a Bucarest, ebbe un’infanzia naïf e gioiosa. Poi…».

Poi?

«La sua casa bruciò e il padre, che si buttò tra le fiamme per salvare la sorellina, morì per le ferite. Clara è cresciuta col fratello del padre, uomo severo che la mandò al Conservatorio ma in casa la teneva come in prigione. Mi sono identificata in lei, nella sua anima».

laetitia casta louis garrel

E lei interpreta quindici personaggi...

«Otre a Clara, i suoi familiari, il violinista Arthur Grumiaux, il pianista Dinu Lipatti e Chaplin, di cui Clara fu amica».

(...)

Lei ha quattro figli.

«Il più grande ha 22 anni ed è andato a vivere da solo a Milano, il più piccolo ne ha 2. La gente lo legge sulle riviste e mi chiede, ma come fai a lavorare e avere quattro figli? Mi guardano come un marziano. Io rispondo, perché non fate la stessa domanda agli uomini? Vuole sapere che madre sono? Una donna libera e i miei bambini lo vedono ogni giorno. Mi fa orrore lo stereotipo della madre perfetta, i cliché: io sono attratta dal lato femminile degli uomini».

E qual è il lato femminile di suo marito Louis Garrel?

Sorride: «Ah, questo deve chiederlo a lui».

È vero che le piace indossare abiti maschili?

laetitia casta 13

«Trovo che lo smoking sia sexy. Mia madre mi voleva sempre carina, io allora per ribellarmi mettevo i pantaloni sotto la gonna. Una persona è complessa. Non mi sono mai innamorata di una donna, ma la scoperta della sessualità è avvenuta con una ragazza. Fu come quando si gioca al dottore e all’infermiera. Oggi c’è una nuova generazione più profonda e libera. Si ama l’anima, non il fatto di essere uomo o donna».

laetitia casta 12 laetitia casta 8 laetitia casta 15 laetitia casta 9 laetitia casta 2 laetitia casta 14 laetitia casta 4 laetitia casta 6 laetitia casta 1 laetitia casta 7 Laetitia Casta louis garrel laetitia casta la crociata 3 louis garrel laetitia casta la crociata 2 louis garrel laetitia casta la crociata laetitia casta una donna per amica Laetitia Casta in Yves Saint Laurent HC SS 1990 laetitia casta giovane laetitia casta 9 laetitia casta 5 laetitia casta 3 laetitia casta 8 laetitia casta 10 laetitia casta 5 laetitia casta. laetitia casta 6 laetitia casta 4 laetitia casta laetitia casta 10