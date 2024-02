7 feb 2024 13:36

“IL SESTO FESTIVAL? SENTO IL BISOGNO DI FERMARMI. LA RAI SARÀ IN GRADO DI TROVARE UN NUOVO ALLENATORE BRAVISSIMO” – AMADEUS, NONOSTANTE I GRANDI ASCOLTI, CHIUDE LE PORTE (PER ORE) A UN SESTO MANDATO: “UN NUOVO VARIETÀ CON FIORELLO? ERA UN DESIDERIO CHE AVEVA L’AD SERGIO GIÀ DA TEMPO. CI PIACEREBBE, NON C’È ANCORA L’INTENZIONE, VEDIAMO” – L'ADDIO DI PRESTA? “DOBBIAMO PARLARE DEL PRESENTE E DEL FUTURO" - IL NEGAZIONISMO DI CIANNAMEA, DIRETTORE PRIME TIME INTRATTENIMENTO RAI: "TELEMELONI NON ESISTE" - STASERA CI SARA’ COME CO-CONDUTTRICE GIORGIA E ARRIVERA’ ALL’ARISTON ANCHE MALAGO’ - VIDEO