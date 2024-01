“LO SHOW DI MADONNA E’ INIZIATO IN RITARDO DI 2 ORE”: A NEW YORK DUE FAN DELLA NONNA DEL POP LE FANNO CAUSA (COSA DOVREBBERO FARE ALLORA GLI 11MILA FAN CHE A MILANO HANNO ASPETTATO PIU' DI 2 ORE AL FORUM DI ASSAGO VISTO CHE LA SIGNORA DONATELLA VERSACE DOVEVA PORTARE A TERMINE IL SUO PRE-PARTY?) - I 2 SPETTATORI ACCUSANO LA POPSTAR E IL PROMOTORE DEL TOUR DI “PRATICHE COMMERCIALI INGANNEVOLI” E DI...

I ritardi di Madonna ai concerti sono ormai ben noti: anche a Milano, lo scorso novembre, uno dei suoi show è iniziato con oltre due ore di ritardo e un certo malcontento che serpeggiava fra il pubblico.

Due fan americani, però, sono decisi a non fargliela passare liscia e hanno fatto causa all’organizzazione per «pubblicità ingannevole» relativa alle tre date tenutesi a dicembre a New York.

I concerti, anziché iniziare alle 20.30 come reclamizzato, sono infatti iniziati dopo le 22.30 e finiti dopo l’1: i due fan sostengono che «non avrebbero comprato i biglietti» se avessero saputo che sarebbero finiti così tardi e hanno così deciso di procedere per vie legali contro Live Nation, promoter dell’evento, e il Bercley Center, luogo dell’evento, per «pubblicità ingannevole, rappresentazione negligente e pratiche di vendita scorrette e fuorvianti».

Michael Fellows e Jonathan Hadden sostengono che «tanti possessori di biglietto che vanno ai concerti durante la settimana devono svegliarsi presto per andare al lavoro e/o prendersi cura delle responsabilità famigliari il giorno dopo». Aggiungono che l’organizzazione non ha in alcun modo fatto sapere che i concerti «sarebbero iniziati molto più tardi di quanto scritto sul biglietto e pubblicizzato», nonostante Madonna abbia una «lunga storia di ritardi nei tour».

