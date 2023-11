Alessandro Fulloni per il “Corriere della Sera” - Estratti

GIULLERMO MARIOTTO

«Sì, stare chiusi in un bagno e non sapere a chi potersi rivolgere, non ai genitori, non a un fratello, non a un amico, è una tortura, un incubo. A me andò bene, reagii, picchiai i bulli che mi dicevano che ero gay. Ero forte, battagliero. Ma non tutti hanno questo carattere, c’è chi si chiude in se stesso, penso a quel povero ragazzino che si è tolto la vita a Palermo. Penso ai suoi genitori, al loro dolore».

Abituati a vedere Guillermo Mariotto — 57 anni, stilista apprezzatissimo dai sarti più grandi, italiano proveniente dal Venezuela — sempre allegro tra i giurati di Ballando sotto le stelle, fa un certo effetto ascoltarlo, quasi in lacrime, mentre racconta di come a Caracas affrontò, su un campo da calcio, a scuola, il capo dei bulli.

Cosa successe, Guillermo?

«Ero sui 13 anni e quel giorno giocavo in difesa. Come sempre ero bersagliato da insulti irriferibili. All’ennesimo, esplosi. Raggiunsi a centrocampo il boss del gruppo con cui avevo già questionato, un malandrino, tale Muniz, e gli montai sulle spalle, strappandogli i capelli dalla testa. Fu spettacolare, una scena davanti a genitori e professori».

E poi?

GIULLERMO MARIOTTO

«Banalmente, divenni un intoccabile. Avevo vinto la mia guerra, quando Muniz mi vedeva cambiava strada».

Perché a scuola la vessavano?

«Si capiva che ero gay, vestivo in un certo modo, forse più elegante degli altri. I bulli sbroccavano perché ero forte nello sport, ciò li mandava letteralmente in bestia: figurarsi, un omosessuale...».

Quali erano gli sport che praticava?

«Il volley in primis. Con me, la squadra scolastica arrivò al titolo nazionale. Ma primeggiavo nella ginnastica a corpo libero. Eravamo a metà degli anni Settanta e mi sbeffeggiavano dicendomi che parevo Nadia Comaneci, l’olimpionica rumena».

La picchiavano?

GUILLERMO MARIOTTO 34

«Regolarmente, mi aspettavano sotto casa. Se sono andato bene nell’atletica, con buoni tempi nei 100 metri, è perché ho imparato presto a scattare e scappare».

(…) «Mio fratello arrivò a dirmi che ero la macchia del nostro cognome, papà e mamma... mah, siamo lì».

(…) Lei oggi è testimonial del Moige, tiene conferenze sul bullismo a scuola...

«E dico sempre ai ragazzi; se vedete un bullo in azione, segnalatelo. Non lasciate da sola la vittima: sennò siete complici anche voi».

guillermo mariotto nadia comaneci comaneci teo mammucari bacia mariotto comaneci 3 comaneci 2 guillermo mariotto foto di bacco selvaggia mariotto guillermo mariotto e beppe convertini GUILLERMO MARIOTTO GUILLERMO MARIOTTO guillermo mariotto selvaggia e mariotto