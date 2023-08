Si va verso Morgan e Bandecchi in duetto a Sanremo.

Ecco Morgan che abbraccia i valori di XFactor, dove sarà uno dei giudici. #XF2023 pic.twitter.com/hFHD646aUO — Fran Altomare (@FranAltomare) August 27, 2023

Selvaggia Lucarelli

morgan insulta gli spettatori a selinunte 5

Tra insulti, frasi sessiste, ingratitudine nei confronti di chi lo fa lavorare, grane piantate ovunque sia stato, rancore profuso, processo per stalking, l’arroganza di chi si sente stocazzo pur non facendo mezzo disco da un secolo, disprezzo per i colleghi e giravolte patetiche quando gli servono soldi e luce, in tutti questi anni non ho mai visto un personaggio a cui è stato perdonato tanto quando a Morgan.

tweet sul concerto di morgan 6

Comunque rega' la droga piace a tutti ma se te deve fa' diventa' come Morgan famone a meno, eh.

+ Il generale Vannacci telefona a Morgan: "Amo la tua musica al contrario" +

Cari Sergio e Rossi, il codice etico vale per Facci e Saviano o anche per il meloniano di spicco Morgan? Il suo programma Stramorgan su Rai2 sarà cancellato o questo spettacolino di insulti vi piace?

E Sky come si comporterà? Che ci racconta il suo X Factor inclusivo? Niente da dire?

LE SCUSE DI MORGAN PER GLI INSULTI AL PUBBLICO A SELINUNTE

Al concerto di #Morgan andava tutto bene poi qualcuno ha staccato l'autotune e si è sentito quello che in realtà stava dicendo.

Non per difendere #Morgan, ma anche io avrei insultato chi va a vedere Morgan.

A me non stupisce che Morgan abbia fatto lo stronzo. A me stupisce che ci sia davvero qualcuno che paghi per andare a sentirlo.

Che poi insultare chi va a un concerto di Morgan dovrebbe essere la normalità.

tweet sul concerto di morgan 5

morgan è tipo quella persona che sta antipatica a tutti e che si autoinvita alle feste per poi lamentarsi che nessuno gli parla

Manfatti nessuno vieta a Morgan di andare a lavorare come giocoliere ai semafori della Colombo, ci mancherebbe.

chissà se Morgan invierà un sms alla Meloni per raccontare le sue gesta a Selinunte e per ridere di quel froc*o di merd*... #Morgan #Selinunte #cultura #IMBECILLI_al_potere

tweet sul concerto di morgan 4

#Morgan è dispiaciuto per la sua “caduta di stile “. Ma perché Morgan ha uno stile?

Le scuse di Morgan credibili quanto mia madre quando diceva "vieni qui che non ti faccio niente" con la ciabatta dietro la schiena

Se la cava così, con le scuse, perché si è sentito "un juke box". Staccare la spina al juke box mi pare una soluzione, almeno sta zitto. #Morgan

Ma anche basta con sta storia del grande musicista incompreso quando alla fine sei solo un piccolo “uomo”.

#Morgan #Selinunte

tweet sul concerto di morgan 2

Si va verso Morgan e Bandecchi in duetto a Sanremo.

Comunque se #Arisa volesse oltre al culo mettersi anche con la patonza in bella mostra, sarebbero sempre e comunque stracazzi suoi. Tutti moralisti col culo degli altri. Meglio il suo culo della bocca di Morgan.

TOTAL TRASH - MAXXI BONA - VIGNETTA DI MACONDO morgan insulta gli spettatori a selinunte 1 morgan insulta gli spettatori a selinunte 2