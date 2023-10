“SIAMO ALLA PROSTITUZIONE DELLA TV DI STATO” – GIOVANNI VALENTINI AL VELENO PER LE APPARIZIONI PAGATE DI FABRIZIO CORONA SULLA RAI: “È SPERPERO DI DENARO PUBBLICO, TANTO PIÙ CHE ORA IL CANONE SI RIDUCE DI 20 EURO ALL’ANNO. DA RAI PLAY A ‘RAI PERPAY’. UNA DEGENERAZIONE COMMERCIALE DEL SERVIZIO PUBBLICO CHE TRADISCE IL SUO RUOLO E LA SUA FUNZIONE. LA QUESTIONE PUÒ ASSUMERE PERFINO I CONTORNI DEL PECULATO, OVVERO DELLA DISTRAZIONE DI DENARO PUBBLICO…”

Estratto dell’articolo di Giovanni Valentini per “il Fatto Quotidiano”

È vero che, a volte, i giornali sono costretti a pagare le fonti, come un ricatto o un riscatto. E succede, ovviamente, anche alle televisioni. Ma quando c’è di mezzo il servizio pubblico, finanziato dai cittadini attraverso il canone d’abbonamento, allora il discorso è diverso e può assumere perfino i contorni del peculato ovvero della distrazione di denaro pubblico. Materia da Corte dei Conti, insomma.

L’idea di invitare a pagamento Fabrizio Corona, ex fotoreporter e pregiudicato, per fargli raccontare l’ultimo scandalo del calcioscommesse, ultimo in ordine di tempo, diventa così uno scandalo nello scandalo. A ospitarlo sarà la nuova traballante trasmissione Avanti popolo di Nunzia De Girolamo, ex parlamentare ed ex ministra, un’ex politica prestata alla tv che in quanto tale dovrebbe avere ben altro concetto del servizio pubblico.

Se poi aggiungiamo il fatto che questa è la terza apparizione in meno di un mese del medesimo personaggio sulle reti Rai, dopo Belve di Francesca Fagnani e Domenica In di Mara Venier, sempre a cachet […]

Siamo, dunque, alla prostituzione della tv di Stato. Allo sperpero di denaro pubblico, tanto più che ora il canone si riduce di 20 euro all’anno. Da Rai Play a Rai Perpay. Una degenerazione commerciale del servizio pubblico che tradisce il suo ruolo e la sua funzione. E fa bene perciò il verde Angelo Bonelli a interpellare la Commissione di Vigilanza che s’è mostrata così attenta e sensibile alla difesa del giornalismo d’inchiesta. Ma, quello, bisogna lasciarlo fare ai duemila professionisti che già affollano le redazioni della Rai.

