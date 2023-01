“SIAMO SORELLE DI LATTE IO E LEI!” – L'IMITAZIONE DI GINA LOLLOBRIGIDA ERA UNO DEI CAVALLI DI BATTAGLIA DI ANNA MARCHESINI – LA VOLTA CHE, ENTRANDO IN SCENA ALLA PRIMA DEL SUO SPETTACOLO DEL 1989 “ALLACCIATE LE CINTURE DI SICUREZZA”, LA MARCHESINI SI ACCORGE IN PLATEA DELLA LOLLO, PROPRIO MENTRE LA STA IMITANDO: PRIMA CORRE AD ABBRACCIARLA E POI, STRIZZANDOSI UN SENO, ESCLAMA… – VIDEO

Estratto dell'articolo di Matteo Fantozzi per https://screenworld.it/

gina lollobrigida e anna marchesini nel 1989

Anna Marchesini ha imitato Gina Lollobrigida tantissime volte lungo la sua carriera, tra gli episodi da ricordare c’è sicuramente il loro epico incontro a teatro. Nel 1989 la prima recitava nello spettacolo Allacciare le cinture di sicurezza, e tra i suoi personaggi interpretava anche la Lollo, mentre la seconda era in platea, con altri spettatori.

La Lollobrigida è stato un vero e proprio cavallo di battaglia per la Marchesini, che molto spesso ha ripetuto l’imitazione della star. Nel 1989 […] durante la sua interpretazione la comica si è resa conto della presenza in sala come spettatrice dell’attrice e così ha deciso di lasciare l’interpretazione per correre a salutarla. Le due si sono abbracciate e baciate con affetto e Anna ha esclamato una frase destinata a entrare nella storia: “Siamo sorelle di latte!”.

gina lollobrigida e anna marchesini nel 1989 4

Anna Marchesini interpretava lo spettacolo Allacciare le cinture di sicurezza insieme a Tullio Solenghi e Massimo Lopez con i quali formava Il Trio un gruppo comico in grado di trovare straordinari consensi tra pubblico e critica.

Gina Lollobrigida si è dimostrata sempre molto divertita per le imitazioni di Anna, in grado di lasciare il segno nella televisione e nello spettacolo più in generale. […]

