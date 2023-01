“SIAMO STATI SCROCCONI ANCHE NELLA VITA, A VOLTE ABBIAMO PROPRIO FATTO LA FAME” - PIO E AMEDEO SI RACCONTANO: “QUANDO LASCIAMMO TELENORBA PER SALIRE A MILANO, ANDAMMO A VIVERE A SCROCCO DA AMICI E PARENTI - CI ISPIRIAMO A DUE TIFOSI DEL FOGGIA INCONTRATI SU UN BUS” – "LO SHOW PIÙ SFIGATO? DOMENICA DI PASQUA DEL 2001, UN BUCO DI LOCALE A BASELICE, VICINO BENEVENTO. DEI 12 AVVENTORI IN SALA, NON RIDEVA NESSUNO. DOPO 25 MINUTI I CAMERIERI ORMAI CI PASSAVANO DAVANTI CON I PIATTI, NON ABBIAMO AVUTO IL CORAGGIO DI CHIEDERE I 75 EURO” - VIDEO

Estratto dell'articolo di Giovanna Cavalli per il “Corriere della Sera”

Vi siete conosciuti a 10 anni.

Amedeo: «Pio era una creatura tutta tonda, non si sa bene come riuscisse a deambulare».

Pio: «Lui invece era un batuffolo di pelo nero».

Amedeo: «Mi sono sviluppato presto, grazie a Colpo Grosso».

Amici subito.

Pio: «Due bambini atipici, per fisicità e provenienza, capimmo presto che non ci avrebbero mai presi sul serio[...]».

Ma la storia che siete nati nello stesso reparto di maternità di Foggia, a cinque giorni di distanza, in due culle vicine, è una fandonia che propinate ai giornalisti?

Pio: «No, è vera, l'abbiamo scoperto dodici anni fa».

Amedeo: «Esiste una foto, l'hanno ritrovata le mamme, una carrambata, compare pure nella sigla di Emigratis».

[...]

Quasi non oso chiedervi dei tempi della scuola.

Amedeo: «Ero bravo - l'intellettuale del duo sono io, si capisce da lontano - poi mi sono perso. Ho fatto lo scientifico, lui ragioneria, rappresentanti di istituto, ci si ritrovava in testa ai cortei, per fare casino, senza un perché».

Pio: «Che poi il tipico motivo per fare sciopero era il riscaldamento rotto in classe, quando fuori c'erano 40 gradi con gente in maniche corte».

Poi, l'idea.

Pio: «Ci venne in mente di guadagnare qualche soldino divertendoci, come animatori nei villaggi turistici».

[...] Debutto a Telefoggia, pochi mezzi, tanta fantasia.

Pio: «C'era una telecamera e una videocassetta, la stessa del tg. "Avete mezz' ora, poi riportatela che hanno sparato a uno". Sognavamo in piccolo».

Amedeo: «Avremmo firmato per ottenere anche molto meno. Questo mestiere ti dà una soddisfazione importante: far ridere la gente. Come quando vedi i tuoi figli felici e sei felice anche tu».

Esisteva un piano B?

Pio: «Figlio di statali, i miei sognavano laurea e posto fisso. "Che mi laureo a fare? Il posto fisso non lo voglio"».

[...] Amedeo: «Pure i miei premevano per una sistemazione sicura, ma io non volevo lavorare tutti i giorni. L'ideale sarebbe stato un posto da bidello. Due mesi di ferie pagate, gli altri passati a fare il venditore abusivo di pizzette».

[...]

Non sia mai. Gavetta dura.

Pio: «A volte abbiamo proprio fatto la fame. Quando lasciammo Telenorba per salire a Milano, andammo a vivere a scrocco da amici e parenti».

Amedeo: «E abbiamo definitivamente perso la dignità».

Un tour di casa in casa.

Amedeo: «Il primo a ospitarci fu un amico. Ci piazzammo sul divano del salotto.

Tornavamo alle tre del mattino. Le due coinquiline, studentesse, ci odiavano. Poi siamo passati da un altro compaesano. E infine dal fratello di Pio, che dormiva nel letto matrimoniale con lui. Io invece avevo la cameretta di Mondo Convenienza. Una sera però il fratello aveva accalappiato una ragazza. Immagini quanto si spaventò, nel cuore della notte, vedendosi entrare questo coso qui sotto le coperte».

Lo show più sfigato?

Pio: «Domenica di Pasqua del 2001, un buco di locale a Baselice, vicino Benevento».

Amedeo: «Dei 12 avventori in sala, non rideva nessuno.

Dopo 25 minuti i camerieri ormai ci passavano davanti con i piatti, non abbiamo avuto il coraggio di chiedere i 75 euro. Non c'era il camerino. Ci siamo cambiati sul terrazzino, sotto la neve».

A chi vi siete ispirati per i due zoticoni scrocconi?

Pio: «A due tifosi del Foggia incontrati sull'autobus. Il nostro cafone è un ignorante tenero che si adatta al mondo come può, ma nasconde una sua dignità, una sua bontà».

Amedeo: «Facciamo i forti con i forti, non con i deboli. La gente ci vede come due Robin Hood. Rubiamo ai ricchi per dare a ai poveri: noi».

Quei vestiti assurdi dove li trovate?

[...] Pio: «La pelliccia bianca l'abbiamo trovata a Mediaset, forse era di Pamela Prati. Amedeo: La nera era il visone di mia madre, con la tasca bucata e le palline di naftalina. Per comprarlo ci fu un G8 tra parenti, andarono in 12».

Prodezze di cui siete fieri.

Pio: «Francesco Totti con il capitone in mano, Maria De Filippi sul divano in ciabatte». [...]

[...]

Amedeo: «Sono peggio di noi, le nostre mamme, in crociera pagata da Graziano Pellè, tutto compreso tranne le bevande, sono partite con due casse di minerale». [...]

