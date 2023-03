“SIAMO TUTTI DELUSI DA SOUMAHORO. LUI PEGGIO DEGLI SFRUTTATORI” - ANCHE L’ASSOCIAZIONE NELSON MANDELA CHIEDE ALL’EX SINDACALISTA CHIAREZZA SULLE RACCOLTE FONDI - QUESTA SERA A “STRISCIA” PINUCCIO INTERVISTA DELL’ASSOCIAZIONE IL PRESIDENTE NDIAYE MAKÉBÉ: “PRIMA LO VEDEVO SEMPRE NEL BORGO, DOVE VENIVA A FARE SELFIE E VIDEO CON I BRACCIANTI. MA CHI AVEVA BISOGNO NON HA MAI VISTO I SOLDI”

Da Striscia La Notizia

ABOUBAKAR SOUMAHORO

Anche l’associazione culturale Nelson Mandela – che opera proprio a Borgo Mezzanone, uno dei ghetti simbolo delle battaglie dell’ex sindacalista Aboubakar Soumahoro – si unisce agli appelli della Onlus Sportello dei Diritti e dell’associazione senegalese Teranga A.I.P. per avere risposte sulle controverse raccolte fondi organizzate dell’onorevole.

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Pinuccio intervista il presidente Ndiaye Makébé, che dichiara: «Siamo tutti delusi da Aboubakar. Deve fare chiarezza sulle raccolte fondi. Non bisogna avere questo comportamento, altrimenti diventi uno sfruttatore come quelli che denunci. Anzi, peggio di loro». Makébé è deluso anche perché Aboubakar non si è più fatto vivo: «Prima lo vedevo sempre nel borgo, dove veniva a fare selfie e video con i braccianti. Diceva di essere vicino alle persone, invece la gente povera non ha mai visti quei soldi».

ndiayè makebe

