13 nov 2022 13:40

“SIAMO TUTTI FUORIONDA” – ALDO GRASSO SULLE PAROLE CATTURATE DA STRISCIA DI CROSETTO SU CONTE (“HO A CHE FARE CON UN DEFICIENTE”) – IL MINISTRO PARLA DI FUORIONDA DECONTESTUALIZZATO. LA VERITÀ È CHE SIAMO TUTTI DECONTESTUALIZZATI QUANDO NON CI RENDIAMO CONTO DI VIVERE ORMAI IN UNA SOCIETÀ MEDIATIZZATA. ACCECATI DALLE IMMAGINI ABBIAMO PERSO OGNI PAZIENZA COGNITIVA. TUTTO IN NOI HA URGENZA DI MANIFESTARSI, PERSINO A MICROFONO SPENTO”