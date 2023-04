“SIETE LO SCHIFO D'ITALIA” - IL SINDACO DI VENEZIA BRUGNARO SI SCATENA CONTRO "REPORT" PER UNA DOMANDA RITENUTA “FUORI TEMA” SULLE VICENDE GIUDIZIARIE DI UN SUO EX SOCIO - IL CONDUTTORE DELLA TRASMISSIONE SIGFRIDO RANUCCI: “TRA POCO SI ARRIVERÀ A SPARARE AI GIORNALISTI CHE FANNO DOMANDE AI POLITICI. L'INTOLLERANZA ALLE DOMANDE HA SUPERATO DA TEMPO I LIMITI DI GUARDIA”. IL PD: “IL SINDACO SI SCUSI SUBITO” - VIDEO

In Comune a Venezia era in corso la presentazione del nuovo mega-progetto per la riqualificazione dell'ex Ospedale al mare del Lido di Venezia (dopo la fumata nera dei resort Club Med e Th presentati in pompa magna prima della pandemia) in eHealth Technopark, ossia centro di ricerca hi-tech sulla sanità, quando al momento delle domande, il giornalista di Report, trasmissione di Rai 3, Walter Molino ha chiesto aggiornamenti sulle vicende giudiziarie di un ex socio della Misericordia spa, project financing di Luigi Brugnaro, quando ancora non era sindaco di Venezia.

Il sindaco: «Report lo schifo d'Italia»

Un quesito ritenuto «fuori tema» dal primo cittadino - a onore del vero era stato lo stesso Luigi Brugnaro a citare la riqualificazione della Misericordia: «L'architetto Torsello (Alberto, progettista per l'ex Ospedale, ndr) si occupò anche della Misericordia per cui un disgraziato ha speso 10 milioni di euro» - che però in prima battuta ha risposto: «Tutto in regola, abbiamo comunicato tutto alla prefettura, verifichi con antimafia e prefettura». Prima però di chiudere la conferenza, a microfono aperto, lo sfogo contro la trasmissione Rai: «D'altronde siete Report, siete lo schifo d'Italia». Ripetuto due volte, con di sottofondo gli applausi della maggioranza, assessori e consiglieri presenti all'appuntamento di Ca' Farsetti.

La replica: «Argomento di interesse pubblico»

Qualche ora dopo, sui social, è lo stesso Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report, a postare il video dell'insulto e a commentarlo, entrando anche nel merito dell'affaire Misericordia. «Incredibile reazione del sindaco di Venezia a una domanda, tra poco si arriverà a sparare ai giornalisti che fanno domande ai politici», scrive Ranucci. E ancora: «Oggi (giovedì, ndr) a Venezia, nel corso di una conferenza stampa, il nostro Walter Molino ha domandato al sindaco Luigi Brugnaro se il Comune di Venezia abbia mai chiesto alla Prefettura di aggiornare la pratica antimafia sulla società SVM che ha ristrutturato e oggi gestisce con concessione quarantennale la Scuola Grande della Misericordia. Soci della SVM erano la Umana di Brugnaro e il Consorzio Aedars di Pietro Tindaro Mollica - sottolinea su Facebook -.

Post virale, la condanna del Pd

In pochi minuti centinaia di risposte (e di condivisioni) al post e tutti dello stesso tono: «Il sindaco si deve vergognare», «Tenete duro», «Quanta supponenza e arroganza». Immediata la condanna del Pd veneziano. «Come segretaria Pd - dice la consigliera comunale Monica Sambo - giudico gravissime le parole del sindaco al giornalista di Report che chiedeva conto dei suoi rapporti imprenditoriali e della situazione legata alla pratica antimafia relativa alla società che ha ristrutturato e che oggi gestisce la Misericordia.

