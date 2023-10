“SIETE STATI STRONZI” – A "X FACTOR" MORGAN ATTACCA AMBRA E DARGEN ACCUSANDOLI DI NON CAPIRE NULLA DI MUSICA: ”LA ANGIOLINI CHE CRITICA LA BATTERISTA? COME ROCCO SIFFREDI CHE DICE A GALIMBERTI CHE IL SUO PENSIERO NON STA IN PIEDI” – E POI AGGIUNGE: “VEDRETE SEMPRE PIÙ PROGRAMMI DI MERDA, ASCOLTERETE SOLO PIÙ CANZONI DI MERDA. ANCORA PIÙ DI MERDA DI QUELLE CHE GIÀ FANNO CAGARE”

Chiara Maffioletti per il Corriere della Sera - Estratti

morgan

«Continuate a fare come fate, andate avanti così nel caos assoluto, nel baratro musicale, fare come Dargen e Ambra, gli stronzi, mettetemi in croce, ditemene di ogni, potete farlo, avanti, dai». Morgan non ha nascosto il suo disappunto dopo l’eliminazione del suo duo in maschera latex, gli Animaux Formidable, nell’ultima puntata di «X Factor».

Ma anche spenti i riflettori, il giudice ha proseguito il suo sfogo sui suoi canali social, rivolgendosi anche a due dei suoi colleghi di scrivania. «Mi dispiace molto sia stato escluso dalla gara il gruppo Animaux Formidable perché davano un qualcosa di molto diverso dal resto, musicalmente, a quel programma, che perde così un progetto che era “detonatore” di energia, cosa indispensabile oggi in ogni contesto socio-culturale, al di là di qualunque gusto o opinione personale», ha scritto.

ambra angiolini 56

(...)

Un manifesto netto, che diventa ancora più esplicito nei commenti di risposta di Morgan. Sempre lì, arriva un’altra stoccata alla collega. «Sentire Ambra che critica il timing di una fantastica batterista (piena di invenzione e di gusto) è come pensare a Rocco Siffredi che dice a Galimberti che il suo pensiero non sta in piedi».

Poi, rivolgendosi a chi ha approvato l’eliminazione, ha scritto: «State tutti dicendo una marea di fesserie e non avete rispetto per chi sa cosa sta facendo... Tutti convinti di sapere tutto e di dare lezioni a me. Bravissimi. Io vado in Groenlandia perché a me di un popolo di cialtroni presuntuosi che alla fine chiacchierano e basta non mi frega proprio un ca...». E ancora: «Non riceverete nulla, vedrete sempre più programmi di merda, ascolterete solo più canzoni di merda. Ancora più di merda di quelle che già fanno cagare. Se questo volete... avanti: io tolgo il disturbo volentieri, forza fate cagnara, sfondate i cancelli, entrate e urlate, tanto che ca... ve ne frega a voi».

dargen morgan ambra ambra angiolini morgan dargen morgan @sky20anni