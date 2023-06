“SILVIO ERA E RESTA UN FRATELLO MAGGIORE” - MASSIMO BOLDI RICORDA BERLUSCONI: "MI DISSE: ‘FARÒ UNA NUOVA TV, VIENI CON NOI!”. IL REGALO ALLA PRIMA FIRMA DEL CONTRATTO? 50 MILIONI IN CONTANTI A ME E A TEO TEOCOLI. IN POLITICA NON LO GIUDICO” - “LA GAFFE CON GIORGIA MELONI? LEI HA CAPITO SUBITO LE MIE INTENZIONI” – E POI RACCONTA L’EMOZIONE IN DUOMO PER QUELL’APPLAUSO INFINITO AL CAV – VIDEO

L’attore e comico, ospite nella redazione di Fanpage.it subito dopo i funerali di Silvio Berlusconi, celebrati in Piazza del Duomo a Milano, ha condiviso le sue emozioni e il suo personale ricordo: “Mi disse: ‘Farò una nuova tv, vieni con noi!”. Il regalo alla prima firma del contratto: “50 milioni in contanti a me e Teocoli. Questo era Berlusconi”.

Cosa ha fatto bene e male in politica? "Le polemiche fanno parte del gioco, ma se il Berlusconi politico ha fatto bene o male, non sta a me dirlo. Di sicuro Berlusconi oggi non c'è più. E che cosa sarà di Forza Italia, questo non lo posso immaginare".

(…) Allora, "Ora tocca a te" l'ho scritto sotto un tweet di Giorgia Meloni dove parlava della scomparsa di Silvio Berlusconi. Quando è andato in rete, certi amici che l'hanno letto mi hanno subito detto "ma che hai fatto"? Ma vi spiego perché ho fatto questa cosa.

Anni fa, Goffredo Fofi con Franca Faldini, l'ultima moglie di Totò, avevano scritto un libro, di cui ora non ricordo bene il titolo, forse "La maschera e l'uomo", e Franca Faldini me lo dedicò scrivendo proprio "adesso tocca a te", intendendo che non essendoci più Totò, ora tocca a te far ridere. Io ho fatto la stessa cosa con Giorgia Meloni, cioè tocca a te continuare a far politica come l'ha fatta Silvio Berlusconi.

Boldi ha poi dichiarato di aver avuto un immediato chiarimento con la premier, con la quale c'è stato un veloce scambio telefonico: "Fortunatamente ho il numero privato di Giorgia Meloni, mi ha subito risposto dicendo di aver subito capito che era quello il senso. Poi oggi l'ho anche abbracciata insieme ai familiari, dietro al feretro".

