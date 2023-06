“A SINISTRA TUTTI PENSANO DI ESSERE NAPOLEONE E NESSUNO LO È” – A “CARTABIANCA”, MASSIMO CACCIARI DEMOLISCE LA CLASSE DIRIGENTE DI SINISTRA: “L’UNICO CHE POTEVA ESSERE NAPOLEONE ERA MATTEO RENZI, MA POI SI È SUICIDATO” – E SUL PNRR IL FILOSOFO SCAZZA CON BEPPE SEVERGNINI, "DRAGHI AVEVA MESSO 500 TECNICI SPECIALIZZATI NEI MINISTERI. IL GOVERNO MELONI INVECE HA FATTO L’OPERAZIONE INVERSA..."

Sempre critico con la sinistra Massimo Cacciari, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai tre, nella puntata del 6 giugno risponde a una battuta di Beppe Severgnini che aveva detto che "a sinistra ognuno pensa di essere Napoleone e discutono. Eppure le differenze non sarebbero così grandi". Ribatte infatti il filosofo: "Il problema è che nessuno di loro è Napoleone. L’unico poteva essere Matteo Renzi, ma poi si è suicidato".

Quindi Massimo Cacciari osserva che "non si può andare avanti in Italia con centinaia di miliardi di evasione e il fatto che solo il 30-40 per cento degli italiani paga le tasse, mentre gli altri no". Qui, prosegue l'ex sindaco di Venezia, "non c'entrano destra e sinistra. C’entra uno Stato disfatto da trent’anni, che è sempre peggio".

E sul Pnrr, attacca Severgnini, "Draghi aveva messo 500 tecnici specializzati nei ministeri per questi progetti perché in Italia è sempre stato un problema spendere i soldi europei. Il governo Meloni invece ha fatto l’operazione inversa, concentrando tutto in un ministero". "Meloni ha fatto buone cose anche non facendole", ironizza Mario Monti, "l’attacco all’Europa si è trasformata in una educata interazione con l’Europa. Il presidenzialismo non mi pare più all’ordine del giorno".

