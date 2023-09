“LE SOAP OPERA SONO SU CANALE 5 E NON SONO MOLTO APPASSIONATO” – ALLEGRI CHIUDE IL CASO BONUCCI: E’ MOLTO PIU’ IMPORTANTE LA PARTITA DI DOMANI CON LA LAZIO. IO ETICHETTATO COME BUGIARDO? I MIEI AMICI MI CHIAMANO PINOCCHIO, QUELLO È IL MENO” - BOCCE CUCITE ANCHE SU POGBA: "SONO DISPIACIUTO DELLA SITUAZIONE MA NON HO ALTRO DA AGGIUNGERE”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato valida per la quarta giornata di Serie A tra la sua Juventus e la Lazio.

Bocce cucite su Pogba: "Sono dispiaciuto della situazione ma non ho altro da aggiungere perché c'è un procedimento in corso ed è giusto aspettare la fine del procedimento – ha detto – Alla Juve è tornato come un uomo di 30 anni e purtroppo le cose non sono andate bene, dispiace per il giocatore perché è un giocatore diverso da tutti gli altri". Allegri però, oltre alle domande sulla Lazio, viene ancora una volta invogliato a rispondere su Bonucci e così il tecnico livornese con una battuta prova a stemperare tutto.

"Se io l'ho avvisato a febbraio e lui ha negato? Le soap opera sono su canale 5 e non sono molto appassionato, detto questo a Leonardo faccio un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera". E poi ancora: "Io etichettato bugiardo? I miei amici mi chiamano Pinocchio, quello è il meno". Allegri non teme che questa situazione possa compromettere l'equilibrio dello spogliatoio: "Per il francese mi dispiace molto della situazione, mentre per Bonucci ora è molto più importante la partita di domani e guardare avanti non indietro – ha precisato – Bonucci non ha creato guerre interne, è stata presa una decisione che è normale".

