“SUI SOCIAL MI CRITICANO PERCHE’ OSTENTO IL MIO TENORE DI VITA. IO POSTO QUELLO CHE HO. SE AVESSI AVUTO PIÙ SENO, AVREI MOSTRATO PURE QUELLO!” - SONIA BRUGANELLI: "IO E PAOLO BONOLIS CONTINUEREMO A LAVORARE INSIEME: SE UNO È VALIDO PROFESSIONALMENTE, LO RESTA ANCHE DOPO UN DIVORZIO. NON SO PERCHÉ MA TUTTI SI SONO STUPITI CHE CI SIAMO SEPARATI CIVILMENTE, SENZA LITI. UN BUON MATRIMONIO LO VEDI NON QUANDO INIZIA MA QUANDO FINISCE...”

Estratto dell’articolo di Francesca D'angelo per “la Stampa”

Prima il Grande fratello. Ora l'Isola dei famosi. Da lunedì, Sonia Bruganelli torna opinionista nel reality di Canale 5.[…]

La solidarietà femminile resta un miraggio?

«L'ho sperimentato sulla mia pelle. Quando io e Paolo ci siamo lasciati, si sono subito rifatte vive diverse "amiche" di Paolo: nessuna ha avuto remore, anche se mi conoscevano. Gli uomini hanno invece avuto più rispetto: tra loro c'è un maggiore cameratismo».

[…] Non ha mai l'impressione di disquisire sul nulla?

«Ho anche una trasmissione su Mediaset Infinity: I libri di Sonia. Lì ospito Premi Strega, scrittori e scrittrici impegnati. Non vivo quindi solo di show leggeri. Faccio tutto».

[…] Lei è talent scout e produttrice: per anni ha vissuto solo dietro le quinte. Perché non è uscita "dal guscio" prima?

«Per i miei figli: ora sono grandi e hanno gli strumenti per accettare le critiche alla loro madre. Prima no. Comunque io ho sempre sognato il mondo della produzione, condurre non è il mio obiettivo. Se poi qualcuno dovesse propormelo, valuterò».

Da produttrice, seleziona le Bonas di Avanti un altro e le Madre Natura di Ciao Darwin. Non crede che sia un immaginario da rivedere?

«E perché? Madre natura è un simbolo: rappresenta la Natura, l'origine di tutto. Non ha nulla di provocante: è una bellezza eterea, più che erotica. Essere in lingerie non ti rende automaticamente pruriginosa. Tra l'altro con i commenti di Bonolis in sottofondo, diventa tutto una barzelletta».

Quindi non ci curiamo del patriarcato?

«In realtà il patriarcato lo si alimenta parlandone come fa lei: nel momento in cui le donne non sentono di dare voce a un certo immaginario, tirarlo in ballo vuol dire tenerlo vivo».

A 23 anni si è fidanzata con Bonolis. Vi siete amati tanto, poi è finita. Tornasse indietro, rifarebbe tutto?

«Mi darei più tempo per fare figli. Ho avuto troppa fretta: mi sentivo in competizione con il passato di Paolo, che aveva già una moglie e dei figli. Lui era consapevole che stavamo precorrendo i tempi e ha mostrato grande amore regalandomi la gioia della maternità».

Lei e Bonolis continuerete a lavorare insieme?

«Be', certo! Se una persona è valida professionalmente, resta tale anche dopo un divorzio. A volte, quando ci si lascia, si perde un amante ma si trova un compagno con qualità persino più forti della passione. Non so perché ma tutti si sono stupiti che ci siamo separati civilmente, senza liti. È proprio vero che un buon matrimonio lo vedi non quando inizia ma quando finisce…».

Sui social la criticano per il suo tenore di vita. Se una donna mostra il seno va bene, se mostra il portafoglio no?

«In realtà se avessi avuto più seno, avrei mostrato pure quello! Battuta a parte, il portafoglio viene scambiato come un simbolo di potere: della serie, io sono arrivata qui e tu no. Ma non è così. Io posto semplicemente quello che ho, come tutti. Comunque da quando mi hanno scippata, non faccio vedere più niente!».

