Estratto dell’articolo di Nanni Delbecchi per “il Fatto quotidiano”

Il sol dell’avvenire è un film irrisolto ma forse non potrebbe essere diversamente, e questo ci ricorda qualcosa; qualcosa su cui il popolo della sinistra farebbe bene a riflettere. All’autarchico Nanni Moretti è costato promuoverlo, si è turato il naso ed è andato in tv (si vedeva che respirava a fatica), ma il film se la sta cavando negli incassi grazie a un pubblico di fan sartoriale: non sono loro a identificarsi in Nanni, è Nanni a dirgli chi sono. Moretti è un ritrattista, e questa volta, insieme all’ennesimo autoritratto, ha fatto il ritratto della sinistra italiana.

Il dramma della sinistra è l’incapacità di togliersi dallo schermo per farci vedere il film, qualunque film che non sia lo scrutarsi allo specchio. Nel Sol dell’avvenire tutti interpretano se stessi: Nanni, Margherita Buy (che sta al suo cinema come Capezzone sta a Quarta Repubblica), Silvio Orlando (che sta al suo cinema come Mauro Corona sta a Cartabianca), eccetera.

E c’è un calco, chissà quanto inconscio, che conferma l’epidemia di fellinite scoppiata tra i nostri autori. Sorrentino ha rifatto La dolce vita? E io rifaccio Otto e 1/2. Così abbiamo il cinema nel cinema, il regista nel regista, la crisi nella crisi… Otto e 1/2 finisce con il celebre girotondo dove Fellini fa tenere per mano tutti, ma proprio tutti. Nel finale del Sol dell’avvenire non c’è il girotondo (Moretti ha già dato), ma c’è un esclusivo corteo a inviti lungo dei Fori Imperiali. Vincitori al cinema, minoritari nella storia: ma sempre nel cuore della Ztl.

