Estratto dell’articolo di Aldo Cazzullo per il “Corriere della Sera”

fabio fazio presentazione che tempo che fa sul nove warner bros discovery

Fabio Fazio, domenica prossima si ricomincia.

«Ricomincio da Nove».

Quanti anni della Rai?

«Quaranta».

Esordio?

«Imitatore a Pronto Raffaella: 10 ottobre 1983. Non avevo ancora compiuto 19 anni, l'età di mio figlio adesso».

Chi imitava?

«Grillo, Troisi, Benigni, Corrado, Enzo Tortora. E poi quelli che non faceva nessuno».

Chi?

«Gli eroi del Mundial: Paolo Rossi, Antognoni, Bearzot. Più avanti, Gianni Minà».

PD CHIUSO PER LUTTO - POSTER BY MACONDO.

Vieni da Raffaella?

«Dopo due provini. [...] Mi accompagnò mio papà, perché ero troppo ragazzino per andare a Roma da solo. Era la prima volta in vita mia».

Non era mai stato a Roma?

"NO. Solo a Parigi, col dopolavoro ferroviario di Savona, con 300 mila lire risparmiate con fatica. Era il maggio 1983, la Roma aveva vinto lo scudetto. Andai a San Pietro e al Colosseo: c'era Venditti al pianoforte bianco che registrava il video di Grazie Roma. La giornata era fatta».

fabio fazio matteo renzi che tempo che fa 2017

Cosa faceva suo papà?

«Il ragioniere. Impiegato alla provincia».

[...]

Il tuca-tuca.

«Il primo turbamento, insieme con Lola Falana, che era bellissima, e Sylvie Vartan».

[...]

Perché ha lasciato la Rai?

«È come se uno ti dicesse che non ti rinnova l'affitto di casa: o dormi per strada; o vai a cercare un'altra casa. Non me ne sono andato di nascosto. Ho avuto un'offerta importante ed entusiasmante per un ricominciamento. Da Warner Bros Discovery, un gruppo che mi cercava da sei anni».

massimo dalema fabio fazio che tempo che fa 2008

Sì, ma con la Rai cos'è successo?

«A marzo l'amministratore delegato mi disse che non sarebbe rimasto e non poteva rinnovare il contratto. A quel punto iniziò la trattativa con Discovery. Lo scrissero i giornali, in Rai lo sapevano tutti: non sono scappato di nascosto col favore dell'oscurità. Semplicemente non si è fatto vivo nessuno e dunque ho capito che la storia finisce lì. [...] Non dirò mai nulla contro la Rai, dopo tanto tempo passato non a mangiare nel piatto ma a cucinare quel piatto. È chiaro che questo lavoro si fa se si è voluti, e se si è utili» .

fabio fazio con matteo renzi nel 2013

«Belli ciao» vi ha salutati Salvini.

«Ha firmato l'uscita».

È vero che ha contato gli attacchi di Salvini contro di lei?

«Ero arrivato a 124. Poi ho perso il conto».

E il Pd?

«Se fossi organico al Pd o chiunque altro sicuramente sarei ancora in Rai. Non sono mai stato difeso, con buona pace degli illustri colleghi secondo cui ero tornato su Rai3 grazie al Pd. Non ho mai avuto nessun tipo di aiuto, e non mi sognerei di chiederlo».

FABIO FAZIO WALTER VELTRONI

Perché?

«Perché se chiedi aiuto hai finito di fare il tuo lavoro. La libertà è una sorta di solitudine. Non vivo a Roma ma a Milano, con la mia famiglia. Non frequento quasi nessuno. Se avessi avuto qualcuno dietro, i miei anni sarebbero stati diversi, sarei ancora su Rai1 dove ero arrivato nel 2017. Guardo avanti senza rimpianti. [...]».

Qualcuno ha detto: Fazio fa il martire e va a guadagnare di più.

«Mi trovi una sola affermazione in cui faccio il martire. Ho detto che vado in un'azienda in cui mi sento benvoluto, a fare un lavoro ben pagato. E ho semplicemente raccontato come sono andate le cose».

Ben pagato quanto?

FABIO FAZIO E LUCIANA LITTIZZETTO - MEME BY EDOARDO BARALDI

«L'aspetto meraviglioso di lavorare nel privato è poter rispondere a questa domanda: fatti miei. Mi hanno sempre chiesto quanto guadagnavo in Rai; non mi hanno mai chiesto quanto ho fatto guadagnare alla Rai. “Che tempo che fa” portava alla media di Rai3 oltre un punto di share. E un punto di condivisione vale alcuni milioni di euro. Per 20 anni».

[...]

Su Rai3 lei andava in doppia cifra. A quale condividi punta adesso?

«Il paragone è impossibile. La scoperta la domenica sera è attorno al 2. Mi piacerebbe raddoppiare».

BRUNO VOGLINO FABIO FAZIO

Come funzionerà la trasmissione?

«Comincia alle 19.30, con un prologo tra me e Nino Frassica. Accanto a Luciana Littizzetto ci sarà Ornella Vanoni: una farà l'editoriale e l'altra il commento… Ci voleva qualcuno fuori dalle righe, del tutto libero, e abbiamo pensato a Ornella».

Lei Fazio senza la Littizzetto ormai non vive.

«Non credo ci siano altri casi al mondo di un comico, tra l'altra donna, che fa un pezzo di mezz'ora in tv ogni settimana da 15 anni».

Altre novità?

michele serra fabio fazio ultima puntata che tempo che fa

«Ubaldo Pantani fisso. Poi faremo qualche test, e vediamo come va».

Ospiti della prima puntata?

«Patrick Zaki, e spero che sia un'altra meravigliosa sorpresa. L'importante è che i nostri telespettatori ritrovino il programma».

In Rai è davvero cambiato qualcosa con la destra?

fabio fazio 1

«In Rai, ma onestamente più in generale nel Paese, si ha l'impressione che si sia abdicato all'idea di ciò che sempre è stato considerato pubblico, trasformandolo in governativo. Non è spoiler system; è come se, quando cambia il sindaco, cambiasse il tragitto dell'autobus. E questa è una grande perdita. Perché sono sempre di meno i valori acquisiti, a prescindere dalle maggioranze che si alternano».

In Rai si è sempre fatto così.

fabio fazio

«Non lo so, ma so che la tv si è sempre fatta aggiungendo, mai togliendo. È proprio l'idea in generale di servizio pubblico che trovo molto trasformata, e non vale solo per la tv. È come se ci fosse un premierato di fatto. Tutti devono normale che pure la scuola o la sanità debbano rispondere al governo. Invece esistono valori che dovrebbero essere acquisiti. I vaccini, ad esempio: non è che sono utili o inutili a seconda di chi vince».

fabio fazio

Come trova la Meloni?

«Nulla di peggio dei conduttori tv che parlano di politica…».

Insisto: come trova la Meloni?

«Ha fatto quello che pensavo facesse. Non potendo fare granché, sta dedicando molta attenzione a battaglie identitarie, nessuna delle quali mi sembra accettabile».

La Schlein?

«Ci sta provando, in una situazione complicata. Temo che la strada sia molto lunga e irta di difficoltà».

fabio fazio

Salvini?

«Mi ha colpito quando ha detto che i migranti arrivano con il telefonino e le scarpe.

Passi il telefonino. Ma le scarpe sono una cosa che definisce la nostra umanità. Gli animali non hanno le scarpe; gli esseri umani sì. L'ho trovata una frase di una violenza definitiva, senza ritorno».

[...]

FRATELLI DI RAI - VIGNETTA BY MACONDO

Cosa succede a Mediaset?

«Mi sembra che Pier Silvio Berlusconi abbia avviato un nuovo corso. Ogni novità è divertente, muove il mercato, muove lo statu quo».

Lei è della Samp, Vialli e Mancini erano i suoi idoli oltre che i suoi coetanei. Come ha preso l'addio del ct della Nazionale?

«Auguro ogni bene a Roberto, ma penso che l'uscita non sia stata felice. Avrebbe dovuto spiegare meglio i motivi».

Soldi.

fabio fazio

«Mi pare ingeneroso e superficiale: non credo ne avesse bisogno. Sarebbe interessante conoscere le circostanze che l'hanno portato a prendere una decisione raccontata male».

fabio fazio e moana pozzi fabio fazio che tempo che fa fabio fazio fabio fazio luciana littizetto ELLY SCHLEIN DA FABIO FAZIO A CHE TEMPO CHE FA