“SOLO A NEW YORK” – CARRAMBATA IN UNA STAZIONE DELLA METROPOLITANA DELLA GRANDE MELA: IL CANTANTE ED SHEERAN PIOMBA ALL’IMPROVVISO ALLE SPALLE DELL’ARTISTA DI STRADA MIKE YUNG, CHE SI STAVA ESIBENDO NELLA CANZONE “EYES CLOSED”, SUCCESSO DELLA POPSTARE BRITANNICA. GRANDE EMOZIONE PER ENTRAMBI, POI SHEERAN HA INVITATO YUNG A… - VIDEO

la sorpresa di ed sheeran a mike yung nella metropolitana di new york 2

Grande sorpresa per i passeggeri della metropolitana di New York: il noto artista di strada Mike Yung si stava esibendo sulla banchina cantando il successo di Ed Sheeran Eyes Closed, quando la popstar britannica lo ha affiancato e si è unita a lui. Yung canta da anni nella metropolitana di New York ma solo dopo la partecipazione al programma televisivo America's Got Talent è conosciuto anche fuori dai confini della Grande Mela. Sheeran ha poi invitato l'artista di strada al suo concerto al King's Theatre regalandogli due biglietti.

