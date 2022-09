Ivan Rota per Dagospia

elenorie ferruzzi 6

Ci sarà una sorpresa lunedì al Grande Fratello Vip? Il cast è zeppo di nomi sconosciuti, vecchie glorie e casi umani, a parte Pamela Prati (arriverà in taxi?). C’è da sperare che il conduttore Alfonso Signorini sganci un pezzo da novanta come fece lo scorso anno con Katia Ricciarelli. Gabriel Garko se lo è “pappato” Milly Carlucci…

“Una cessa presuntuosa e cattiva con un porro sul labbro che conserva per fare il minestrone” e ancora “Insopportabile quella ‘moglie di’. Arrogante, falsa, inutile... Ma vai a bruciarlo invece di fare la bon ton Chanel sta burina”. Questo diceva Elenoire Ferruzzi, che lunedì entra nella casa, anzi questa volta sarebbe meglio dire baraccone, del GF Vip, di Sonia Bruganelli, di nuovo opinionista del reality. In molti hanno fatto notare la cosa a Bruganelli che ha risposto: “ci divertiremo”.

bruganelli

Barbara D’Urso ha fatto incazzare la Rete per alcune notizie date a Pomeriggio Cinque. Si parla del fatto che Harry possa non essere figlio di re Carlo III ma di James Hewitt e di un presunto figlio illegittimo del sovrano che, guarda caso, ora che è salito al trono Carlo, è tornato a rivendicare i suoi diritti. Entrambe le notizie sono state varie volte smentite dalla casa reale. Ma tanti pensano che almeno la prima notizia sia vera…

Ieri sera è tornato X Factor con una nuova giuria (Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico) e la conduzione di Francesca Michielin. Fra le nuove cantanti che cercano di avere un posto nel cast del programma anche Linda Riverditi che si è esibita in una splendida interpretazione di Coraline dei Maneskin. Damiano David, leader del gruppo su Twitter ha carinamente commentato: “Linda, tu forse non lo sai ma mi hai fatto un regalo gigante. Hai reso questo pezzo ancora più vero, grazie. Spero ti arrivi questo messaggio“. Chapeau.

shakira

Dopo i Rolex di Totti dei quali Ilary Blasi si sarebbe impossessata, ecco i premi che Piquè non vorrebbe restituire alla sua ex Shakira. I Grammy Awards di Shakira sono ancora in mostra in casa di Piquè e lui non glieli ha restituiti. Per lei sono importanti, ma lui li vuole tenere lì. Shakira, tuttavia, desidera riavere il suo Grammy e altri 15 premi che sono ancora nell’ufficio di Pique. Sembra la storia di AE che non voleva restituire i bicchieri ci cristallo alla sua ex RG… indovinate chi sono. Aiutino: lui fa parte di una famosa casata che ha a che fare con gli animali…

shakira 3

Nonostante stia lavorando alla preparazione del programma che condurrà’ su Rai 2 da novembre “ Non sono una Signora”. La Divina madre delle Drag si e’ trasformata per amore in una Florence Nightingale de noantri , lasciando il suo amato solo per indossare le paillettes e festeggiare Il cinquantesimo di Alberto Matano accompagnata dal saltimbanco dei palinsesti televisivi Francesco Oppini , che passa dallo sport, al canto, al gossip come se fosse lui sua madre. Buon sangue fa share.

Grande festa al Jackie’ O a Roma per Alberto Matano che ha festeggiato il suo cinquantesimo compleanno con il marito Riccardo Mannino e l’amica del cuore Mara Venier . Visti e salutati Marina La Rosa, Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Salvo Sottile, Francesca Barra, Alba Parietti, Enrico Mentana, Beppe Convertini, Eleonora Daniele. Giuliano Sangiorgi, Matteo Bassetti . E la inviata e opinionista più pop e warholiana della televisione italiana, ovvero Raffaella Longobardi.

gerard pique 4

Mediaset ha inviato Francesca Carollo a Londra per commentare la morte della Regina Elisabetta. Solo che lei si occupa di delitti essendo un’inviata di Quarto Grado. Perché allora? Perché l’hanno ritenuta la più elegante.

Poco dopo la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di X Factor che lo vede di nuovo nelle vesti di giudice, Fedez ha fatto una buona azione per la sua città di origine, Rozzano, alle porte di Milano. Mercoledì 14 settembre, Fedez ha donato 130.000 euro al suo Comune di provenienza tramite la Fondazione Fedez E.T.S.:un aiuto non indifferente per la realizzazione del nuovo parco dello sport che sarà dotato di uno skatepark.

aurora ramazzotti goffredo cerza 4

Ma è veramente finito il matrimonio di Stefania Orlando con Simone Gianlorenzi? La coppia non si mostra più insieme dallo scorso luglio e la conduttrice sarebbe apparsa più volte pubblicamente senza la fede. Ieri l’annuncio: “ Simone ed io abbiamo camminato fianco a fianco tenendoci per mano per tanti anni, sulla stessa strada, fino a quando siamo arrivati ad un bivio e, dopo un’ampia riflessione, è stato inevitabile prendere direzioni diverse…”

Aurora Ramazzotti a Siviglia per il concerto del papà Eros. Lei e il compagno Goffredo Cerza non hanno confermato né smentito i gossip circolati negli ultimi giorni (con tanto di fotografie che lasciano intravedere il pancino). Alla domanda sulla gravidanza preferisce non rispondere: “Vorrei ci fosse più discrezione. Chiedo di rispettare il mio silenzio”. Ma pensa: ma non è lei che parla di sesso sui social? E non si ricorda l’intervista hot con Le Iene?

stefania orlando foto di bacco

L’attrice continua a sganciare bombe su un’ amica appartenente al modo dello spettacolo . Dopo aver fatto il nome di un presunto amante dell’ amica, ora ne ha fatto un secondo: un giovane attore che é stato per lavoro a Riccione…

francesca carollo gerard pique 2 GERARD PIQUE SHAKIRA aurora ramazzotti goffredo cerza 3 stefania orlando stefania orlando foto di bacco aurora ramazzotti goffredo cerza 1 aurora ramazzotti 2 aurora ramazzotti michelle hunziker aurora ramazzotti goffredo cerza 2 aurora ramazzotti 1 elenoire ferruzzi elenoire ferruzzi 2 shakira copia