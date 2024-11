Estratto dell’articolo di Maria Volpe per il “Corriere della Sera”

selvaggia lucarelli 2

Ogni stagione di «Ballando con le stelle» ha la sua querelle di punta.

Quest’anno sono di scena Selvaggia Lucarelli (lei per la verità c’è sempre) e Sonia Bruganelli. Due donne di forte temperamento, taglienti e provocatrici. Sabato sera lo scambio di battute sempre pungente ha toccato un tema scivoloso: i soldi. Il crescendo è arrivato fino al dialogo che segue. Bruganelli: «Ancora non mi hanno capita». Lucarelli: «Cosa c’è da capire?».

sonia bruganelli 3

«Tanto». «Sei sicura?». «Certa. Se vuoi lo puoi scrivere e raccontare sul tuo profilo a pagamento (riferendosi a una newsletter che Lucarelli tiene, a pagamento, ndr )». E infatti lei replica: «Perché farsi pagare per il proprio lavoro è un delitto? Io non ho avuto mariti ricchi (riferendosi a Paolo Bonolis, ex marito di Bruganelli, ndr ) e quindi mi guadagno da vivere».

[…] Il giorno dopo, a freddo, Lucarelli commenta: «Purtroppo Sonia si è rivelata una persona preoccupatissima di avere sempre una posizione dominante». Per quanto accaduto sabato spiega: «Io ero ben disposta nei confronti di Sonia e stavo scherzando, quando lei se ne è uscita con una battuta fuori contesto sulla mia newsletter a pagamento. Era chiaro che se l’era portata da casa, tipo copione. Se mi fai una battuta così io devo adeguarmi...».

sonia bruganelli 1

Al netto del fatto che lei sa scindere privato e professionale, c’è però un rapporto complicato tra voi o sono normali dinamiche?

«A me Bruganelli era simpatica prima della sua partecipazione a “Ballando“ — commenta la giornalista — . O forse, se non proprio simpatica, ne apprezzavo comunque quello che mi sembrava il coraggio di non voler piacere per forza a tutti».

Ora?

selvaggia lucarelli 1

«Non farei la cosa più grave di quella che è. Siamo in un programma di

intrattenimento. Non penso che avrò passaggi per le Baleari col suo volo privato, ma magari le mando un abbonamento gratis alla mia newsletter, così getto le basi per un processo di pace».

Bruganelli […] A freddo, nel day after, commenta: «In passato Selvaggia aveva presentato un suo libro nella mia rubrica sui social “I libri di Sonia” e credo ci fossimo piaciute per la nostra identica caratteristica di essere molto divisive. Credo che i nostri contrasti siano strascichi di quando io dissi che volevo fare la giurata a “Ballando” al suo posto».

sonia bruganelli 2

E le battute preparate da casa come dice Lucarelli?

«Non è vero che mi presento con le battute da casa, io non so mai dove vanno a parare le cose. Se me le preparassi mi uscirebbero meglio. Quando lei mi ha provocato sul “cosa c’è da capire?” mi sono stizzita e ho fatto quella battuta sul profilo a pagamento».

sonia bruganelli

La rifarebbe?

«Intendevo dire che lei dà una versione senza un contraddittorio. Una volta che io sono lì davanti, meglio dirci le cose in faccia, gratis. E comunque anche io ho lavorato pur avendo sposato uno ricco e il mio lavoro non vale meno del suo».

sonia bruganelli

