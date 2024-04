“Guarda che da opinionista a naufraga il passo è breve” ? #isola pic.twitter.com/XKH4RSdcXg — trashtvstellare (@tvstellare) April 8, 2024

vladimir luxuria all isola dei famosi 2024

Boomerissima

@Boomerissima

La nuova #IsolaDeiFamosi con Luxuria parte da soli 2,6 milioni col 20% e perde contro #IlClandestino (3.107 19.5%)

Un anno fa la première con Ilary Blasi: 2.919 23.3%

È la prima meno vista della storia del programma

#AscoltiTv #Isola

Fabio Fabbretti

@fabiofabbretti

tweet sulla prima puntata dell isola dei famosi 9

#AscoltiTv: quella di ieri è la premiere meno vista di sempre dell'#Isola (il record negativo finora erano i 2,9 milioni dello scorso anno).

Per trovare uno share più basso occorre tornare al debutto del 2019 (18.3% ma gli spettatori furono più di 3 mln)

Fabio@AmicoDellaBig

Un’edizione senza personaggi famosi, condotta da una non conduttrice e con due non opinionisti. #isola

Risultato: prima puntata meno vista di sempre.

Era inevitabile

#AscoltiTv

cast dell isola dei famosi 2024

GraceSomehow

@LaSambruna

Forse è ora di ammettere che a questo programma di bello ed epico sia rimasta solo: la sigla #isola #isoladeifamosi

Gianky Skery detto SkeryMovie

@Skery_Movie

Il #GrandeFratello condotto da un gay dichiarato;

L'#Isola dei Famosi condotta da una trans;

Ad #Amici23 la giuria è composta da 3 gay dichiarati e non;

Canale5, una rete PRIDE

tweet sulla prima puntata dell isola dei famosi 8

katlahaus

Addio a gli etero in Italia la figa sta diventando come l’’outlet della Ferragni

GraceSomehow

@LaSambruna

“I famosi sono ignari dell’esistenza dei non famosi”

Ma guarda Vladi a naso pure i non famosi sono IGNARI dell’esistenza della maggior parte di sti famosi ti vorrei dire

Giuseppe Candela

@GiusCandela

Alcuni sono talmente sconosciuti che potrebbero condurre un programma nel daytime estivo di Rai1.

#isoladeifamosi #isola

isola dei famosi 2024

ApocaFede

@DrApocalypse

Ma

Chi

Cazzo

So

Questi

#Isola

Giuseppe Candela

@GiusCandela

Luxuria non se la cava male.

tweet sulla prima puntata dell isola dei famosi 11

Considerando che non è il suo mestiere.

Ma il punto è proprio questo: perché nei reality Mediaset i cast sembrano usciti dal generatore casuale?

Perché non conduce un conduttore?

Perché opinionisti gia visti o trasparenti?

#isola

Mattia Buonocore

@Mattiabuonocore

Ilary Blasi quindi per la prima volta guarderà l’isola e saprà i concorrenti #isola

ApocaFede

@DrApocalypse

Troppo gobbo Vladi. Molla quel gobboooooo

#isola

Niccolò Fabbri

@niccolo_fabbri

tweet sulla prima puntata dell isola dei famosi 10

Vorrei sapere quante parole spontanee ha pronunciato da inizio puntata Vladimir Luxuria. Emozionata e tesa, però per ora nessun inciampo. #Isola #isoladeifamosi

Giuseppe Candela

@GiusCandela

La Miss Italia figlia del senatore leghista.

L'opinionista potrebbe farlo notare.

Qui niente.

Signorini come opinionista funzionava tantissimo perché "velenoso".

Ora solo soprammobili.

#isoladeifamosi #isola

stefano®

@stefanochelotti

opinionisti horror stasera.

Nessun guizzo nemmemo dalla Bruganelli.

Maltese è la scelta più sbagliata che potessero fare.

#isola #isoladeifamosi

tweet sulla prima puntata dell isola dei famosi 4

BICCY.IT

@BITCHYFit

Sonia Bruganelli lucida, puntuale, precisa, seria.

Dario Maltese parole al vento e ovvietà

#Isola

Fabio Fabbretti

@fabiofabbretti

Sonia Bruganelli parla dell'antipatia e della spocchia di Artur. Ok.

#Isola

enemyisthekey

sonia bruganelli vladimir luxuria dario maltese isola 2024

@enemyisthekey

La Bruganelli che critica Artur perché spocchioso e antipatico ma sostiene SPUDORATAMENTE Joe Bastianich, noto per la sua simpatia e umiltà

#isola

Simona Giacobbi

@simonagiacobbi

Comunque tra un po’ la Bruganelli mi diventa come Patty Pravo. Sempre più rettiliana.

#isola #isoladeifamosi

Motomouse

@SimoSavoy

Ma Bruganelli, il viso, tutto bene???

#isola

isola dei famosi 2024.

Matteo Magazzù

@Matolas

Mentre invece cosa è successo agli occhi di Sonia Bruganelli? È la versione reale o quella Bratz?

#isola

Catarsi & Mojito

@EleonoraPavesi1

Sonia Bruganelli sembra un filtro di Instagram vivente

#isola

cinicagiu

tweet sulla prima puntata dell isola dei famosi 6

@GiuliaMazzucch5

Insieme alla Blasi se n’è andato anche il maxi neo della bruganelli #isola

Altamente

@fregandomene

Perché il fatto che Sonia Bruganelli abbia tolto il porro mi fa ridere così tanto #Isola

MarcoC

@MarcomelC

La Bruganelli sempre simpatica come un cactus nelle mutande

#isola

Diego Farinelli

@Diego_Farinelli

La Bruganelli sempre simpatica come una scivolata di faccia sull’asfalto ,d’estate con 42gradi

elenoire casalegno isola dei famosi 2024

#isola

@Luca_zone

L’inutilità di Maltese partorita dalle geniali menti anti televisive che hanno il nome di vertici Mediaset

#isola

Saverio

@Saverio_94

La scelta di Dario Maltese fa davvero venire i brividi.

#isola

Tommaso Ranisi

@TommasoRanisi

tweet sulla prima puntata dell isola dei famosi 2

Maltese per ora inguardabile e non credibile, sembra sempre che legga i titoli del Tg5.

#isoladeifamosi #isola

Styles

@HairStyles424

Maltese dice banalità ogni volta che apre bocca

#Isola #isoladeifamosi

FD

@efdiegi_

Dario Maltese già la faccia di chi è capitato in una mensa Caritas per fare beneficenza ma in realtà vorrebbe solo spruzzare il lysoform e scappare

#isola

GigiGx

tweet sulla prima puntata dell isola dei famosi 7

@GigiGx

Dario Maltese sembra che sta per lanciare le previsioni del meteo da un momento all'altro.

#isola

TRASHinatrice

@TRASHinatrice

Maltese ha capito che, per non fare la figuraccia della sua collega Cesara, decide di stare zitto e guardare il vuoto

#isola

beatrice dondi

@dondibea

Dario Maltese opinionista senza opinioni ha la stessa varietà di espressioni di Ken.

#Isola

tweet sulla prima puntata dell isola dei famosi 5

Matte-(O)

@CasteelBlum

Dario Maltese il tipico introvert boy che poi in camera da letto diventa un porco schifoso #isola

ApocaFede

@DrApocalypse

Casalegno già parla troppo

#isola

GraceSomehow

@LaSambruna

CERTO CHE LA CASALEGNO POTREBBE PURE DIRLE DUE PAROLE IN PIÙ OGNI TANTO

(super) Martina

@_marti18

5 minuti di programma e la casalegno ha già dato della vecchia a Vladimir #Isola

GraceSomehow

@LaSambruna

“È stata Protagonista di film osè”, “la sua precedente vita che tutti conoscono” Si riuscirà a dire porn0? Chissà…

vladimir luxuria isola dei famosi

~thomas~

@thomasstright

ma questa cosa che vogliono far conoscere Luce Caponegro come Luce e non come Selen e poi nella grafica scrivono: Luce (Selen).

#Isola #isoladeifamosi

Rabarbaro D’Urso

@AlbiForme

Ma Selen sembra la tata di Casa Vianello #Isola

Telespettatore

@Telespettatore1

Noi vorremmo anche salvare Selen il problema è che ci ha resi ipovedenti e non sappiamo come votare

tweet sulla prima puntata dell isola dei famosi 1

#isola

Tiziana Cialdea

@cialdea

La bellezza di Marina Suma in Sapore di mare le rifattone gonfie di filler se la sognano

#isola

I'll be

@Alberto_Pinto

Marina Suma sollevata che per una volta in spiaggia non troverà Jerry Calà #isola #isoladeifamosi

GraceSomehow

@LaSambruna

Alla Miss Italia (ma chi?) hanno fatto levare corona e fascia “perché non potete avere altre dotazioni” e Bastianich arriva con la chitarra non ho capito

vladimir luxuria isola dei famosi 2

Marty

@MartinaParise6

E quando Matilde Brandi userà la chitarra di Joe per accendere il fuoco

#Isola

ApocaFede

@DrApocalypse

mandare all'#Isola uno che manco parla italiano solo per cavalcare la follia #TerraAmara.

L'insensatezza assoluta.

GraceSomehow

@LaSambruna

Il tizio di Terra Amara studia “italiano da tre mesi e una settimana” ed è già MOLTO più fluent di un concorrente madrelingua medio da reality

Tiresia

@ilCassandro

vladimir luxuria isola dei famosi

Vlady una donna così avanti che sceglie i naufragi vip direttamente dal Ciclo dei Vinti di Verga:

- una contessa bastarda;

- un pescivendolo;

- un poeta squattrinato che ama l’arte e odia il lavoro materiale;

- una modella internazionale ambiziosa.

#Isola

Marcofilo

@Marcoaddirlo

Lo stereotipo della contessa snob con la R moscia Letteralmente uno stereotipo già vecchio 50anni fa ai tempi di Fantozzi

#isoladeifamosi #isola

Mimmo Caporali

@MimmoCaporali

Mancava proprio la contessa Di Stocazzo.

#isola