4 mar 2023 17:54

“SONO ANDATO IN UN LOCALE A NAPOLI, C’ERANO 500 PERSONE. INIZIO A CANTARE E NE RESTANO TRE” – LDA (AL SECOLO LUCA D’ALESSIO, FIGLIO DI GIGI) RACCONTA A NUNZIA DE GIROLAMO A “CIAO MASCHIO” LE SUE PRIME (BRUTTE) ESPERIENZE SUL PALCO: “SONO TORNATO A CASA DISTRUTTO E HO DETTO: ‘IO NON POSSO FARE QUESTO NELLA VITA’. PER 5 MESI NON HO FATTO MUSICA, ENTRAVO IN MACCHINA E SPEGNEVO LA RADIO” – POI "AMICI" E SANREMO – VIDEO!