“SONO CASTA DA 13 ANNI” – METTETEVI IN FILA: A “BELVE” ALESSANDRA CELENTANO, LA TERRIBILE PROF DI DANZA DI “AMICI” NONCHÉ NIPOTE DEL MOLLE-AGIATO, RIVELA DI NON FARE SESSO DALLA FINE DEL MATRIMONIO - “QUELLI PIÙ GIOVANI DI ME E QUELLI PIÙ VECCHI NON LI GUARDO, QUELLI DELLA MIA ETÀ MI SEMBRANO UN PO’ PASSATELLI, QUINDI È DIFFICILE” – E SULLO SCAZZO CON MARIA DE FILIPPI DURANTE UNA PUNTATA DI “AMICI” RACCONTA: “NON CI SIAMO PARLATE PER UN PO’…” - VIDEO

ALESSANDRA CELENTANO A BELVE

francesca fagnani 2

Incredibile rivelazione della più severa e nota insegnante di danza italiana: “Sono casta da 13 anni.”

In un momento dell’intervista la Fagnani chiede della presunta castità dopo la fine del suo matrimonio e la Celentano risponde: “Sono sempre stata un po’ difficile, quelli più giovani di me non li guardo, quelli più vecchi di me non li guardo, quelli della mia età mi sembrano un po’ passatelli, quindi capisce che è difficile.”

alessandra celentano 6

Al che la Fagnani insiste: “Cioè, mai avuto uno da più di 13 anni?”

La Celentano netta: “No!”

La Fagnani: “Mi lascia senza parole.”

La Celentano: “Questo è un vero gossip, non lo sa nessuno...”

La Fagnani conclude con ironia: “Vedrà adesso quante proposte...”

E sulla maternità mancata la Celentano rivela che: “Mi è dispiaciuto perchè è stata la causa della mia separazione, abbiamo anche provato a fare delle inseminazioni che non sono andate in porto e a un certo punto mi sono fermata perchè l’accanimento non mi piace: vuol dire che non doveva essere!”

francesca fagnani 3

Sulla famosa lite in studio con Maria De Filippi, durante una puntata di Amici la Celentano dice: “Non ci siamo parlate per un po’”

La Fagnani chiede: “Ma chi ha chiesto scusa delle due?”

La Celentano con sicurezza: “Ci siamo chiarite….”

La Fagnani chiede curiosa: “Ma lei non chiede scusa?

“Se c’è bisogno sì” – risponde la Celentano e quando le Fagnani a proposito di scuse le domanda se ha ma chiesto scusa a qualche suo allievo, la Celentano sorpresa, come a dire ma che stai dicendo: “Assolutamente... Non esiste!”

Infatti, la Fagnani conclude con ironia: “come mi è venuto in mente...”

alessandra celentano 10

