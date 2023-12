9 dic 2023 18:40

“SONO CONTRARIO A FAR DIVENTARE RAI 3 COME RETE4. IL PUBBLICO VUOLE UNA TV NON URLATA” - LA NUOVA SFIDA DI SALVO SOTTILE, TORNATO IN TV IL LUNEDÌ SU RAI3 CON “FARWEST”: “L’IDEA È DI FARE INCHIESTE IN DIRETTA CON LE TESTIMONIANZE IN STUDIO. SONO USCITO DALLA COMFORT ZONE, AVREI POTUTO FARE “I FATTI VOSTRI” PER I PROSSIMI QUARANT’ANNI, SEMPRE UGUALE A ME STESSO. I FUORI ONDA DI MICHELE GUARDÌ? DIRE FROCIO O PUTTANA NON È CONCESSO E NON SI SCHERZA. NESSUNO PUÒ VESSARE IL PROSSIMO IN QUEL MODO...”