“SONO CONTRARIO A QUESTA GUERRA FRATRICIDA. FERMATE LE ARMI E NEGOZIATE” – L’APPELLO CONTRO LA GUERRA DI GERARD DEPARDIEU, AMICO DI LUNGA DATA DI PUTIN CHE DAL GENNAIO DEL 2013 HA IL PASSAPORTO RUSSO - IL 73ENNE ATTORE NON AVEVA PERSO OCCASIONE DI TESSERE LE LODI DELLA RUSSIA, DEFINITA "UNA GRANDE DEMOCRAZIA", E DELLO STESSO PUTIN CHE AVEVA PARAGONATO ADDIRITTURA A PAPA GIOVANNI PAOLO II E ALL’EX PRESIDENTE FRANCESE MITTERAND…

Simona Marchetti per corriere.it

Il suo silenzio stava facendo molto rumore nel mondo artistico e culturale francese. E così, al sesto giorno dell’invasione russa dell’Ucraina, Gerard Depardieu ha preso in mano il telefono e ha dettato all’Afp il suo pensiero su quanto sta accadendo in quella parte di mondo martoriata dai bombardamenti decisi da Vladimir Putin. «Russia e Ucraina sono sempre stati paesi fratelli - ha detto il 73enne attore all’agenzia di stampa - . Sono contrario a questa guerra fratricida e dico “ferma le armi e negozia!”».

Amico di lunga data del leader del Cremlino, nel gennaio del 2013 Depardieu aveva ottenuto il passaporto russo, in disaccordo con la politica fiscale dell’allora presidente francese François Hollande. Da quel momento non aveva perso occasione di tessere le lodi della Russia, definita «una grande democrazia», e dello stesso Putin che, in un’intervista al tabloid Komsomolskaia Pravda, aveva paragonato addirittura a papa Giovanni Paolo II e all’ex presidente francese, François Mitterand.

Domenica scorsa l’attrice Macha Méril, vedova di Michel Legrand, aveva glissato la domanda sulla mancata presa di posizione di Depardieu sulla guerra in Ucraina. «Non so in che situazione si trovi - aveva detto la Méril a Rmc - ma spero che venga a conoscenza di quanto sta accadendo».

