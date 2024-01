“SONO DONNA, GRASSA, RAPPER E QUEER: LE HO TUTTE”. NO BIG MAMA, MANCANO NERA ED EBREA: MA CHE STAI A DÌ? - LA RAPPER BIG MAMA SI PREPARA ALLO SBARCO A SANREMO E RACCONTA LA SUA ADOLESCENZA DIFFICILE NELLA PROVINCIA IRPINA: “SONO STATA VIOLENTATA. A 13 ANNI HO SCRITTO IL MIO PRIMO BRANO, DOPO CHE ALCUNI RAGAZZINI MI HANNO TIRATO DELLE PIETRE ADDOSSO PER IL MIO ASPETTO FISICO” – I NUDI DI ELODIE, LA SOLITA SOLFA DEL “PATRIARCATO” E GIORGIA MELONI AL GOVERNO: “SONO LESBICA, NON PENSO CHE LEI SIA LA DONNA GIUSTA”

Estratto dell'articolo di Renato Franco per il “Corriere della Sera”

marianna mammone in arte big mama 11

«Vengo da una famiglia per niente benestante, sono donna, grassa, rapper e queer: le ho tutte». L’autoironia è il codice di sopravvivenza che BigMama ha dovuto sviluppare fin da ragazzina, perché «dovevo diventare il pagliaccio del gruppo e allora mi prendevo in giro: quello era il mio scudo per difendermi».

Nata 23 anni fa a San Michele di Serino (Avellino), vero nome Marianna Mammone, BigMama porta con apparente leggerezza — oggi — le cicatrici di un passato fatto «di bullismo fisico e psicologico, anche di violenza sessuale, ma ora sto bene e mi sento bona».

elodie big mama

La sua «colpa» quei chili di troppo secondo certi canoni che la rendevano diversa agli occhi cattivi degli altri, non omologabile: «Ho scritto il mio primo brano a 13 anni dopo che alcuni ragazzini mi hanno tirato delle pietre addosso per il mio aspetto fisico».

La musica […] ora la porta sul palco più importante che c’è: anche lei è tra i 30 cantanti in gara al Festival di Sanremo.

«Ho tanta paura, avere i riflettori puntati addosso è molto bello ma anche molto brutto: ogni passo giusto viene amplificato, ma anche ogni passo sbagliato. Ho paura di deludere soprattutto me stessa […]. Alle prime prove appena i violini hanno iniziato a suonare ho pianto tutte le lacrime che avevo, perché è stato il momento in cui ho capito che stava succedendo davvero».

big mama al concertone del primo maggio 2022 5

«La rabbia non ti basta» è il titolo della sua canzone: «Nella mia musica mi piace mettere sempre messaggi forti e questo è un pezzo che chiude un cerchio di rivalsa.

Il senso è quello di non avere paura di credere in se stessi, di non farsi condizionare da quello che pensano gli altri; è anche un modo per scusarmi con la me bambina: se ti dicono che non puoi cantare perché sei grassa, perché sei donna, perché vieni da un paesino, fregatene».

[…] «Quando il mondo ti odia e le persone ti odiano, la prima risposta è l’odio: odiavo il mondo, odiavo gli altri, odiavo me stessa. Nei miei primi testi c’era tantissimo rancore, pensavo all’autolesionismo, al suicidio, sfogavo la rabbia su me stessa.

marianna mammone in arte big mama 10

Ma poi ho capito che le energie negative vanno trasformate in positive, che gli altri ti giudicano anche in base a come ti senti, a come ti presenti, in base alla proiezione che hai di te stessa. Per questo oggi dico che “la rabbia non ti basta”».

BigMama è stata illuminata sulla via del rap da Salmo (inteso come cantante), tanto da arrivare a considerare il rapper «il mio mentore, per non dire il mio Dio». L’anno scorso Elodie l’aveva scelta per duettare con lei all’Ariston: «Mi ha scritto subito per complimentarsi. Io mi ispiro a lei, alla sua leggerezza e indifferenza quando è sul palco. Se sono agitata penso al suo approccio sfrontato e mi calmo».

marianna mammone in arte big mama 1

BigMama è alfiere della body positivity, Elodie porta in scena un’immagine sensuale: questo non rafforza anziché demolire certi stereotipi sui canoni di bellezza richiesti dalla società?

«Nella storia della musica Elodie non è la prima a esibire un nudo spudorato, ma lo fa in modo naturale e questo dà fastidio perché la società patriarcale vuole coprire le donne, vuole dire loro cosa fare: la donna è sempre svalutata, criticata; chi va controcorrente fa paura, viene attaccato. Spero che un giorno Elodie possa fare un concerto nuda senza che nessuno le dica niente».

Giorgia Meloni è al governo, qualcosa sta cambiando?

«Sono lesbica, non penso che lei sia la donna giusta».

elodie big mama 3 marianna mammone in arte big mama 2 marianna mammone in arte big mama 7 elodie big mama 1 big mama al concertone del primo maggio 2022 1 marianna mammone in arte big mama 6 marianna mammone in arte big mama 3 marianna mammone in arte big mama 12 elodie big mama 6