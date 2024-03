“SONO UNA DONNA, SONO UNA MADRE, SONO UNA CASALINGA, E SONO UNA PORNOSTAR FETICISTA E SADOMASOCHISTA!” - A PARLARE E’ PENNY BARBER, ATTRICE HARD SPECIALIZZATA NELLO…STRAP-ON - BARBARA COSTA: “E’ UNA DONNA DI 39 ANNI CHE DOMINA ANCHE PIÙ UOMINI IN CONTEMPORANEA, E LO FA PRENDENDOLI DA DIETRO. HA SMESSO COL PORNO QUANDO È RIMASTA INCINTA (“DOPO LA NASCITA DEI FIGLI, LA MIA PRIMA PORNO GANG BANG È STATO IL GIORNO PIÙ BELLO DELLA MIA VITA!”) E HA FATTO DUE PARGOLI IN 24 MESI, ORA ADOLESCENTI. PER ANNI È RIMASTA FERMA A OCCUPARSI SOLO DI LORO. E DEI SUOI STUPENDI SENI…”

Barbara Costa per Dagospia

“Sono una donna, sono una madre, sono una casalinga, e sono una pornostar feticista e sadomasochista!”. Se siete gente tranquilla e timorata di qualsiasi dio, custodite il vostro bel c*letto inviolato e passate a leggere altro perché qui si parla tra adulti di una donna particolare, una mamma amorosa nella vita reale e una mommy "pericolosa" nella sfera professionale. Il nome di questa femmina ardita è Penny Barber, milf pornostar bdsm specializzata… nello strap-on!

Ma voi ci credete che lo strap-on rimane un tabù per un bel po’ di persone? E persone di sesso maschile e etero? Penetrare le terminazioni nervose che la natura ci ha messo nel mezzo del nostro sedere per certi (quanti???) uomini è un divieto inscalfibile, e intoccabile, e però, guarda un po’ la coincidenza, sono spesso gli stessi uomini che si vanno a cercare i video porno con strap-on di Penny Barber, o ne chiedono di personalizzati sul suo OnlyFans.

Penny Barber la mette giù chiara: “Un uomo che si dichiara bisex o pansex riceve più stigma rispetto a una donna che si dichiara tale”. È la verità? Siamo fermi a questo punto qui? Penny Barber parla da una che sa e da un punto privilegiato: lei è una pornostar di nicchia capace di realizzare in video fantasie fetish elevate: lei è una dominatrice, una che nel sesso sado comanda l’azione, una donna che si domina anche più uomini in contemporanea, e se li domina sc*pandoseli da dietro per mezzo di grooossi strap-on, ma pure facendoli urlare di piacere torturando il loro pene, se non la loro uretra: “Una mia specialità è inserire lo zenzero nell’uretra: fa davvero male!”.

Il mondo porno e sessuale in cui Penny Barber troneggia è quello del sadomaso estremo, dove si mettono in scena inusuali e perfide sessualità parafiliache. Ritraggono godimenti a cui si giunge per torture, sodomizzazioni crudeli, un sesso violento che può essere girato solo da performer ad hoc preparate/i, i quali in totale e vicendevole consenso, coadiuvati da password labiali e gestuali, e da regole condivise, mostrano a chi interessato giochi e giostre che titillano l’erotismo pur il più riposto.

E infatti: non per forza chi guarda porno sado è un sadomaso: ci sono persone dalla sessualità "vaniglia" – espressione porno e no che sta per… come dire… "tradizionale", regolare – a cui piace masturbarsi attivando le proprie sinapsi con siffatta cruda pornografia. Oppure ci sono persone che sono sadomaso e i cui limiti stabilizzano un viversi il sesso bdsm entro confini seppur sadici ma teorici e precisi.

Insomma, a Penny Barber non mancano adoratori, lei che, almeno fino a poco tempo fa – dovrebbe esserlo tuttora ma visti i tempi non ci metto le mani sul fuoco – si dichiarava sposata e felice con l’uomo che le ha dato due figli. Penny Barber è nata 39 anni fa a San Francisco, ha perso la verginità “a un pigiama party con le amiche”, e ha debuttato nel porno nel lontano 2005. Lei è pansex, e feticista del latex (ci si masturba…).

Ha smesso col porno quando è rimasta incinta (“dopo la nascita dei figli, la mia prima porno gang bang è stato il giorno più bello della mia vita!”) e ha fatto due pargoli in 24 mesi, ora adolescenti. Per anni è rimasta ferma, col porno, a occuparsi solo di loro. E dei suoi stupendi seni: “Mica sono naturali! Non puoi affrontare due gravidanze a breve distanza e pensare di averli così!”.

Penny si è rifatta le tette, “no, me le sono "fatte", prima ero piatta”, quando ha iniziato nel porno, e poi se le è risistemate post gravidanze: “E stavolta non le ho pagate!”, dice che se le è ri-pompate grazie “al crowdfunding, io mi sono data da fare, e ho raccolto fondi per i miei impianti!”.

Penny si definisce “una donna d’affari”, i suoi figli stanno al primo posto, al secondo sta il porno. I video che con lei più s*gano, sono quelli in cui fa la matrigna allegra e depravata, intenta a pulire casa, che sgrida i figliastri discoli, e indovinate con che li "punisce"? Con lo strap-on, ovvio! E pure il non permettere ai suoi schiavi partner di scena di "venire", impedendogli l’orgasmo, e da mistress soggiogandoli di testa, nel cervello… fanno belle views.

È da un po’ che Penny non fa scene fetish dove si fa seviziare da macchine bdsm: dice che non le regge più. E la sapete una cosa? A lei è andato l’Oscar Best Milf 2024, ma zero riconoscimenti nel porno bdsm: “Poco male, nell’ultimo anno sui set mi hanno chiamato soprattutto per le mie tettone, e per fare la mommy maggiorata perversa: le mie tette pagano le mie bollette!”.

