“SONO EGOCENTRICA ED EGOTICA” - L’AMMISSIONE DI CHIARA FRANCINI, SCELTA DA AMADEUS COME CO-CONDUTTRICE PER SANREMO: “MI ANIMA IL GRANDE DESIDERIO DI ESSERE AMATA DAGLI ALTRI, FARE BENE PER ME SIGNIFICAVA FARMI AMARE DI PIÙ. IL FESTIVAL? È STATA UNA SORPRESA INASPETTATA, HO TROVATO UN MESSAGGIO VOCALE DI AMADEUS E HO INIZIATO A SUDARE DA OGNI PERTUGIO…NON BEVO E NON FUMO; SONO ABBASTANZA PALLOSA: IL MIO TALENTO È LA PERTINACIA”