Antonello Guerrera per repubblica.it - Estratti

"Ci sono doppi standard per le donne e per gli uomini. Per esempio, il mio compagno è più giovane di me, io ho più di 40 anni e sono incinta, ma certe persone ancora pensano: “Oh, ma che cosa irresponsabile” o “povero bambino”. Purtroppo viviamo in una società molto patriarcale e maschilista, e a molti piace vivere in un mondo del genere, che ha resistito per molti anni”.

L'accusa è dell’attrice anglo-americana Sienna Miller, cui il numero invernale di Vogue ha riservato la copertina e foto scattate dalla pluripremiata Annie Leibovitz, con il pancione in bella vista: “È una bambina!”, titola la rivista americana.

L’attrice e modella nata a Londra, 41 anni, nell’intervista a Vogue parla “dei demoni della seconda maternità”, in quanto incinta della sua seconda bambina:

Il gap di 14 anni con Oli per Miller non è mai stato un problema. Anche se, ammette, inizialmente “l’idea di uscire con lui mi sembrava assurda. Oli ha dovuto penare per convincermi a uscire a bere una cosa insieme”. A Vogue l’attrice, protagonista dell’ultimo "Horizon: An American Saga” con Kevin Costner, spiega che la famiglia di lui l’ha accolta bene e anzi per qualche settimana hanno vissuto anche tutti insieme, quando la coppia si è ritrasferita a Londra. I suoi critici non la pensano così, e a questi Miller risponde: “Non potete legiferare sulle questioni di cuore. O almeno, io non ce l’ho mai fatta”.

