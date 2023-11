“SONO IO CHE L’HO CORTEGGIATA, MI AFFASCINAVA, AVEVO UN COMPAGNO MA VOLEVO LEI” - BENEDETTA, LA COMPAGNA DI MARINA CICOGNA, RACCONTA LA LORO STORIA D’AMORE QUARANTENNALE: “ERA UNA PERSONA DURA E IRRESISTIBILE. VOLEVA MORIRE GIÀ DA UN PO' MA NON SI POTEVA. GLI ULTIMI DUE MESI SONO STATI I PIÙ DIFFICILI” – “LEI ERA AMICA DI MATTEO SALVINI E DI MATTEO GARRONE, AL SUO COMPLEANNO LI AVEVA VOLUTI TUTTI E DUE” - "LE SUE ULTIME PAROLE? LE HO CHIESTO: MI VUOI ANCORA BENE? IO TI AMO TANTO. E LEI MI HA RISPOSTO..."

Sara D'Ascenzo per https://corrieredelveneto.corriere.it/ - Estratti

BENEDETTA gardona MARINA CICOGNA

In vita come in morte. Libera e fiera. Marina Cicogna Mozzoni, la contessa del cinema italiano, la donna che ha attraversato per quasi novant’anni un mondo che con lei scompare per sempre, ieri alle 12 ha chiuso gli occhi sofferenti tra le braccia di Benedetta, la compagna che scelse quarant’anni fa lasciando Florinda Bolkan e che ha adottato «per darle un futuro migliore».

(…)

Benedetta, si ricorda la prima volta che vi siete incontrate?

«Sì ci siamo conosciute al Teatro di viale Giulio Cesare a Roma. Io ero andata per vedere Florinda che recitava in Zio Vanja. Marina mi ha subito colpito. Era una persona molto affascinante, dura, ma allo stesso tempo irresistibile. Ci siamo scambiate uno sguardo che mi è rimasto impresso. Sono io che l’ho corteggiata, mi affascinava e la volevo».

BENEDETTA gardona MARINA CICOGNA

All’inizio però la vostra storia è rimasta segreta.

«Sì, segreta e molto difficile. Io avevo un compagno, ma ho capito che era lei che mi interessava».

Com’era Marina nella vita?

«Una persona molto difficile, molto chiusa. In casa parlavamo poco: lei leggeva molto e parlava poco, ma avevamo molte cose che ci accomunavano, come il cinema, ci piaceva vedere i film insieme a letto; amava tantissimo gli animali, faceva molta beneficenza per loro, ma era una persona molto dura e difficile. Ha affrontato la malattia con un gran coraggio, non si è mai lamentata. Ecco: era una persona molto asciutta, priva di fronzoli».

BENEDETTA gardona MARINA CICOGNA

È morta come voleva?

«Voleva morire da un po’, ma non si poteva. Gli ultimi due mesi sono stati i più difficili. Cominciava a star male e voleva farla finita, perché era diventata molto dura: il suo desiderio era morire nel suo letto a casa con i cani ed è riuscita a farlo grazie ai medici che ci hanno seguito, che sono stati fantastici. È morta serenamente e spontaneamente».

È sempre stata una donna libera. Anche nelle amicizie.

«Lei aveva questa libertà, di avere amici in tutti i campi. Non era minimamente interessata alla politica, guardava la persona non al gruppo politico. Che è una cosa rara in Italia dove tutti ti guardano storto se frequenti qualcuno fuori dalla cerchia. Lei era amica di Matteo Salvini e di Matteo Garrone e per quello al suo compleanno li aveva voluti tutti e due, i due Matteo. E questa cosa l’aveva divertita».

Il suo rapporto con Venezia?

«Un po’ d’odio, un po’ d’amore. Per la madre che adorava, ma che per tutto quello che era successo con la morte del fratello, era difficile per lei viverla. Abbiamo avuto delle case lì, a lei piaceva tanto, ma allo stesso tempo non voleva viverci, preferiva Roma, anche se adorava Venezia. C’era qualcosa, una specie di tristezza, che la bloccava».

marina cicogna benedetta gardona foto di bacco

Aveva il rimpianto di non aver diretto la Mostra?

«Assolutamente no. Ci teneva moltissimo e forse avrebbe voluto partecipare di più, aiutare. Sicuramente c’è rimasta male perché non hanno presentato il suo documentario a Venezia. E anche io: penso fosse perfetto per il Festival. Molto probabilmente non lo hanno fatto perché c’era tutta la parte di suo nonno, che è ancora una questione aperta a Venezia».

Quali sono state le sue ultime parole?

«Le ho chiesto: mi vuoi ancora bene? Io ti amo tanto».

E lei?

marina cicogna benedetta gardona foto di bacco

«Mi ha risposto di sì».

benedetta gardona marina cicogna foto di bacco marina cicogna e bendetta gardona jai marina cicogna e la figlia benedetta gardona foto di bacco marina cicogna benedetta gardona foto di bacco