“SONO MALATO, LA MIA VITA È FINITA” – ALAIN DELON, 88 ANNI, PENSA ALL’EUTANASIA - DOPO L'ICTUS DI QUATTRO ANNI FA, L’ATTORE È DEPRESSO E AFFETTO DA UN LINFOMA CHE GLI PROVOCA DOLORE – I FIGLI HANNO DENUNCIATO PER MALTRATTAMENTI E CIRCONVENZIONE D’INCAPACE L’ASSISTENTE E LA COMPAGNA – LO “SFINIMENTO FISICO E PSICHICO CON UN IMPORTANTE RISCHIO DI SUICIDIO” - SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DELL'ATTORE È SCOPPIATA UNA GUERRA FAMILIARE CHE HA DIVISO I DELON IN DUE FAZIONI – LA SPINOSA QUESTIONE DELL’EREDITA’

alain delon frank costello faccia d'angelo

Danilo Ceccarelli per “la Stampa” - Estratti

Mentre il clan dei Delon continua a guerreggiare a colpi di denunce, arrivano segnali preoccupanti sullo stato di salute del suo patriarca. Un uomo spossato, arrivato a 88 anni senza più energie, che non riuscirebbe nemmeno a parlare tanto è affaticato.

A dipingere il ritratto con tinte così fosche è stato Le Parisien, che ha pubblicato la perizia medica effettuata da un medico la scorsa estate nell'ambito dell'inchiesta ormai archiviata sui rapporti tra l'attore e la sua assistente-compagna, Hiromi Rollin, accusata dai tre figli di aver circuito il padre isolandolo dal resto del mondo con l'obiettivo di mettere le mani sull'eredità.

HIROMI ROLLIN E ALAIN DELON

(...)

L'impressione è che il «suo morale fosse debole», anche perché il protagonista de Il Gattopardo e di Borsalino, colpito da un ictus nel 2019, dava segnali di «uno stato di sfinimento fisico e psichico con un importante rischio di suicidio». Le teorie sono state poi confermate dal fatto che lo stesso attore ha confessato di «voler morire e che la vita è finita». Una situazione critica aggravata da un cancro, per la precisione un linfoma che starebbe lentamente avanzando.

Del resto, Delon era apparso stremato anche ai due gendarmi che l'hanno interrogato una settimana prima del medico, sempre nella villa di famiglia. Agli agenti il mostro sacro del cinema d'Oltralpe avrebbe detto di essere «contento e fiero» delle due denunce sporte contro Rollin, pur confermando che la 66enne di origini giapponesi non è stata solo una «dama di compagnia». Parole che hanno smentito le accuse mosse dai figli, secondo i quali la donna era una semplice assistente.

alain delon frank costello faccia d'angelo

«All'inizio era la mia assistente-regista, poi è diventata più intima», ha confessato Delon, riconoscendo una «forma di amore». Ma sui rapporti tra i due, campeggia anche lo spettro di una presunta violenza, come ha sempre sostenuto la Rollin nella sua controdenuncia (anche questa archiviata). Alain Delon avrebbe confermato di aver subito maltrattamenti dall'ormai ex compagna come risposta ai suoi «colpi fisici». Li davo «quando mi faceva arrabbiare», ha spiegato mimando il gesto di uno schiaffo.

Ma la figlia Anouchka alle ultime rivelazioni diffuse dal quotidiano parigino non ci sta: «Mio padre non è un vegetale», ha garantito ai microfoni di Canal+ l'attrice 33enne, nata da una relazione tra il padre e la modella olandese Rosalie van Breemen, come il 29enne Alain-Fabien. «Mi dispiace utilizzare questo termine ma guarda la televisione, legge il giornale, vede tutto». Insomma, nessun problema se non fosse che sulle condizioni di salute dell'attore è scoppiata una guerra familiare che ha diviso i Delon in due fazioni:

ALAIN DELON E HIROMI ROLLIN

Da una parte c'è Anouchka appoggiata dal papà, che secondo molte indiscrezioni la vedrebbe come la sua preferita; dall'altra Alain-Fabien e Anthony, il primogenito avuto da una storia con Nathalie Delon. Proprio quest'ultimo a inizio gennaio ha dato il via alle ostilità accusando la sorella di avergli nascosto i risultati di alcuni test cognitivi che il padre non avrebbe passato tra il 2019 e il 2022. Da quel momento è partita un'escalation di tensione, tra accuse reciproche, denunce e attacchi a mezzo stampa, culminata con la spinosa questione dell'eredità.

anthony e anouchka delon 2

Secondo gli ultimi dettagli emersi in questi giorni, il testamento prevede una spartizione in parti non eguali: ad Anouchka andrebbe la metà del patrimonio stimato da alcuni media a 330 milioni di euro, mentre i suoi fratelli dovranno accontentarsi di un quarto ciascuno. Per questo Anthony accusa la sorella di voler portare il padre in Svizzera, dove pagherebbe meno tasse per la successione, mentre lei parla di manipolazioni. In mezzo c'è Alain Delon, che è ancora in tempo a modificare le sue volontà, sempre che i medici continuino a considerarlo capace di intendere e di volere.

Anouchka Alain delon anthony e anouchka delon 1 alain fabien anthony e anouchka delon 1 HIROMI ROLLIN E ALAIN DELON