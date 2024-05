4 mag 2024 17:30

“SONO IN MENOPAUSA. NON C'E' NULLA DI CUI VERGOGNARSI” - L'ATTRICE HALLE BERRY SI PRESENTA DAVANTI ALLA SEDE DEL CONGRESSO USA PER SOSTENERE UNA LEGGE CHE STANZIEREBBE 275 MILIONI DI DOLLARI PER LA RICERCA E L'EDUCAZIONE ALLA MENOPAUSA: "DOBBIAMO PARLARE DI UNA FASE NORMALE DELLA NOSTRA VITA. I MEDICI NON RIESCONO NEANCHE A PRONUNCIARE LA PAROLA, FIGURIAMOCI GUIDARCI NEL PERCORSO…"