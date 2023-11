18 nov 2023 15:00

“SONO L’ANGELO CUSTODE DEI PICCOLI COMMERCIANTI CHE NON SE LA SENTONO DI DARE IL LORO CONTRIBUTO ALLO STATO” – MAURIZIO CROZZA NEI PANNI DI GIORGIA MELONI ALLE PRESE CON “IL PICCOLO COMMERCIANTE”: “IO TE SO' AMICA. DE TE ME FIDO. GETTARE LA SPUGNA ALL’EVASIONE? IO NUN LA GETTO MAI! LA TENGO STRETTA MA PER LE LE BIG COMPANY, NON CERTO PER IL POVERO COMMERCIANTE A CUI QUELL’INFAME DELLO STATO CHIEDE IL PIZZO!" - VIDEO