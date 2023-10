“SONO SINGLE E FIERA DI ESSERLO” - LA RICONOSCETE? HA RACCONTATO A“DIVA E DONNA” DI AVER CHIUSO, DOPO UN ANNO E MEZZO, LA SUA STORIA D’AMORE – “NON VOGLIO ACCANTO A ME UN UOMO SUPERFICIALE. IL PAESE DEI BALOCCHI È SEMPRE BELLO, MA POI È ARRIVATA LA VITA VERA E IN QUEL MOMENTO HO…” – DI CHI SI TRATTA? - FOTO BOMBASTICHE

ANNA SAFRONCIK FOTO LUCIANO DI BACCO

Anna Safroncik è tornata single. L'attrice ha raccontato al settimanale Diva e Donna di aver chiuso la storia d'amore con Marco Maria Mazio dopo un anno e mezzo. "Non mi accontento, la superficialità non mi va bene, non voglio accanto a me un uomo superficiale" ha spiegato a proposito delle motivazioni che l'hanno portata alla scelta.

"Sono single e sono molto fiera di esserlo. Le persone si conoscono con il tempo e il tempo mi ha fatto capire alcune cose" ha detto Anna Safroncik annunciando la fine della sua relazione. "Il Paese dei balocchi è sempre bello, ma poi è arrivata la vita vera e in quel momento ho conosciuto meglio il mio fidanzato, ho capito bene chi era e ho preferito darci un taglio", ha aggiunto confidandosi al settimanale.

Meglio sola Anna Safroncik ha spiegato che la sua poca sopportazione nei confronti di un atteggiamento superficiale è stata una delle cause scatenanti. "O c’è profondità o meglio stare da sola"

La storia d'amore di Anna Safroncik e Marco Maria Mazio In coppia dal gennaio 2020, Anna Safroncik e Marco Maria Mazio si erano conosciuti durante una vacanza in Costa Rica e tra loro la scintilla è scattata immediatamente. Sono usciti allo scoperto solo qualche mese dopo in occasione del Filming Italy Sardegna Festival e insieme hanno calcato i red carpet più prestigiosi, da quello di Venezia alla Festa del Cinema di Roma. "Mi sta dando una mano per raccogliere aiuti per l'Ucraina", aveva detto l'attrice a proposito del fidanzato. "Mio padre è a Kiev, ho paura", aveva spiegato lei a proposito della guerra.

