“SONO STATA UNA BUONA PROFESSIONISTA E, FORSE, UNA DELLE PIÙ COMPLETE. MA ESSERE BRAVI A VOLTE NON BASTA” - LORETTA GOGGI E L’ALTA CONSIDERAZIONE DI SE’: "LA MIA FORTUNA E' STATA DI NON ESSERE UNA BELLEZZA MOZZAFIATO: MI HA PERMESSO DI FARE LA MIA STRADA - HO CONDOTTO DA SOLA SANREMO 1986 GRAZIE A BAUDO. DOVEVAMO CONDURLO INSIEME POI, ALL'ULTIMO, DIEDE FORFAIT PERCHÉ VOLEVA SPOSARE KATIA RICCIARELLI. LA RAI MI PROPOSE ANCHE L'EDIZIONE SEGUENTE E RIFIUTAI PERCHÉ NON FACCIO MAI DUE VOLTE LA STESSA COSA…”

Estratto dell’articolo di Francesca D'angelo per “la Stampa”

[…] Loretta Goggi […] divenne la baby star degli sceneggiati Rai (uno su tutti, La Freccia Nera) per poi spaziare, crescendo, tra imitazioni – prima donna a farle –, conduzioni – ancora, prima donna a presentare da sola Sanremo –, varietà, canto. ..

Qual era il suo modello?

«Mina. La vidi in tv […] Al Musichiere la chiamavano Baby Gate, e cantava: "nessuno, ti giuro, nessuno…". Mi folgorò. L'ho sempre ammirata anche come donna, perché era emancipata, libera, combatteva per il proprio amore. […]».

loretta goggi amanda lear

L'ha mai conosciuta?

«Una volta. Avevo 19 anni e fui invitata, insieme a lei, in un programma del Quartetto Cetra. Quando mi vide, Mina disse (imita la voce, ndr): "Ma tu sei quella della Freccia nera? Ti vedo tutte le sere"».

Doveva essere inusuale saltare la scuola per fare tv. Come la presero gli insegnanti?

«Il patto con papà era: se non vai bene a scuola, niente tv. Quindi prendevo bei voti, ero una secchioncella. […] alcuni maestri non la presero bene. Mi dicevano: "venga qua, mostro", come a dire che ero bravissima a fare tutto, ma tradivano un po' di stizza».

LORETTA GOGGI BENEDETTA PRIMAVERA

[…] Com'è stato farsi largo nel mondo tutto maschile delle imitazioni?

«Era un territorio in mano a Noschese. E io venivo dalla prosa, dove facevo sempre ruoli da malata, orfana, moribonda: faticai a essere presa in considerazione. Se ci riuscii fu grazie a Pippo Baudo che mi volle a Canzonissima. "Ma quella è una patata lessa! ", gli disse il direttore di Rai 1 ma lui garantì per me. Così mi diedero la possibilità di fare una parodia con Franco Franchi: io e lui, senza Ciccio Ingrassia. Feci la prima imitazione di Mina. Noschese era ospite e mi apprezzò moltissimo».

Cosa le disse?

LORETTA GOGGI BENEDETTA PRIMAVERA

«Finita Canzonissima, mi propose un programma insieme. […] Io ero giovane, imitavo a orecchio, lui mi insegnò tantissimo».

Ha detto: "Carrà è un'icona, io sono stata solo brava". Perché un giudizio così duro?

«Perché è così. Carrà aveva una presa sul pubblico che andava al di là del suo talento, non a caso ha sfondato anche in Inghilterra, tra quegli snob degli inglesi... Io sono stata una buona professionista e, forse, una delle più complete. Ma essere bravi a volte non basta».

loretta goggi fino all'ultimo battito

Vi frequentavate?

«Ci siamo incrociate, sempre di sfuggita. […] Abbiamo legato un po'di più quando andai ospite ad ‘A raccontare comincia tu’: iniziammo a scriverci. Le dissi: "Io e te siamo due persone diverse, ma con la stessa anima". Di lei ammiravo la tenacia e la sua prorompente vitalità. […]».

Lasciò la Rai dicendo che c'era un clima maschilista. A Mediaset andò meglio?

«In Rai se arrivava un ospite grosso, era sempre l'uomo a intervistarlo. A Mediaset andò meglio, ma ci arrivai "armata": mi portai la mia squadra ossia Enzo Trapani per la regia, Antonio Ricci per i testi, Diego Dalla Palma per il trucco, mio marito Gianni come coreografo e primo ballerino».

playboy ita loretta goggi

Conduttrice da sola di Sanremo 1986: come ci riuscì?

«Di nuovo, grazie a Baudo. Dovevamo condurlo insieme poi, all'ultimo, diede forfait perché voleva sposare Katia. Disse: "Goggi può farcela benissimo da sola". Condussi senza gobbo, senza cartelline, dormivo 4 ore a notte: quei tre giorni pesarono 20 anni di vita! Andò bene, la Rai mi propose anche l'edizione seguente. Rifiutai».

Perché?

«Non faccio mai due volte la stessa cosa, tranne Loretta Goggi il quiz. Ho sempre vissuto il lavoro d'istinto e non ho mai pensato ai soldi. Quando sfondai a Sanremo con Maledetta primavera non feci serate o tournée all'estero perché avevo il fidanzato». […]

Settant'anni dopo, la tv è diventata meno maschilista?

loretta goggi gigi proietti

«Solo apparentemente. Ci sono fuoriclasse come De Filippi e Carlucci con potere decisionale, ma sopravvive una visione "decorativa" della donna: una corsa ad apparire sempre sexy, giovani. Credo che la mia fortuna sia stata non essere una bellezza mozzafiato: mi ha permesso di fare la mia strada, di diventare quella che sono».

