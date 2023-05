“SONO STATA ETICHETTATA PER ANNI COME L’ATTRICE DI FILM CON TITOLI IMBARAZZANTI” – EDWIGE FENECH DOVREBBE RINGRAZIARE LE PELLICOLE CHE DEFINISCE CON SPREZZO DI “SERIE B” - "QUEL GRAN PEZZO DELL’UBALDA" HA UN TITOLO FETENTE, PERÒ IL FILM È MOLTO CARINO. E ANCHE "GIOVANNONA COSCIALUNGA" È UNA BELLA COMMEDIA. ALL’EPOCA NON VEDEVO QUEI FILM, ERO MOLTO SECCATA. MA IN REALTÀ QUELLE SCENEGGIATURE ERANO CARINE, I REGISTI MOLTO BRAVI…" - IL RITORNO AL CINEMA CON PUPI AVATI – VIDEO

Nella sala tutta stucchi e fregi dorati del Teatro Galli di Rimini entra Edwige Fenech ed è d’oro anche lei. Tailleur pantalone bianco come la pelle, capelli corti un poco ramati, scarpe alte che sbrilluccicano. Ha 74 anni, non si vedeva sullo schermo da otto (in tv, nella fiction Rai È arrivata la felicità). Vive da anni a Lisbona, lì l’ha raggiunta Pupi Avati per telefono e la felicità è arrivata di nuovo. «Mi ha raccontato la storia, il mio personaggio, era bellissimo, ho detto subito di sì. Ho messo giù il telefono e mi sono messa a saltare per la gioia, e la mia gatta con me. Saltavamo come due pazzerelle per tutta la stanza».

Il film è La quattordicesima domenica del tempo ordinario, esce il 4 maggio, è la storia di due amici (Gabriele Lavia e Massimo Lopez in età matura, Lodo Guenzi e Nick Russo da più giovani) che sognano di fare i musicisti, ma poi le loro strade si dividono. Anche per colpa di Sandra, “la ragazza più bella di Bologna” che torna all’improvviso nella vita di uno dei due. Edwige Fenech è bravissima, in uno di quei ruoli che solitamente si definiscono intensi, dolenti. «“Dovrai dimenticarti dello specchio”, mi ha detto Pupi già in quella prima telefonata», racconta, «ma io allo specchio non ci penso mai».

A Rimini riceve il premio alla carriera di La Settima Arte Cinema e Industria, il festival che Confindustria Romagna organizza da cinque anni e che mette insieme artisti e maestranze, chi sta davanti e chi dietro la cinepresa. Chiacchieriamo brevemente ma intensamente prima della soirée.

Il cinema le è capitato, però poi l’ha fatto ricapitare sempre, in tante forme diverse. Da attrice, produttrice, ora con questo film inatteso. Che relazione è la sua con il cinema?

Un rapporto di gioia e dolore. Raramente la carriera di un attore o di un’attrice è lineare, a meno che non ci sia una fortuna straordinaria. In tanti hanno un grande talento ma non per questo sono riconosciuti come grandi attori. Pupi ha questa facoltà di dare un’opportunità a persone che il cinema non chiama più, o che magari non hanno più voglia di fare questo lavoro. Lui reinventa gli attori, è la sua grande dote.

Fonte di pregiudizio, anche?

Be’, sono stata etichettata per tanti anni per essere stata l’attrice di film con titoli, insomma… imbarazzanti.

La imbarazzavano?

Moltissimo. Però poi ho avuto la fortuna di essere chiamata da altri registi. Dalla serie B di quelle commedie sono passata alla serie A, sono stata promossa. Però ho fatto anche tanti film che mi piacciono, nella prima epoca intendo.

Per esempio?

Quel gran pezzo dell’Ubalda ha un titolo fetente, però il film è molto carino. E anche Giovannona Coscialunga è una bella commedia. Non meritavano quei titoli, però quei titoli attiravano la gente, quindi forse aveva ragione chi li ha scelti, chissà. Io però a quell’epoca non vedevo quei film, li sto rivedendo adesso.

E si diverte?

Mi diverto, sì.

Questa sua ironia, questo distacco, li ha guadagnati col tempo?

Forse sì, all’inizio ero molto seccata, mi dicevo: questo è il mio destino, vivo la mia vita come mi viene offerta. Ma in realtà quelle sceneggiature erano molto carine, i registi molto bravi…

La più grande soddisfazione da attrice?

Ne ho avute tante.

Il primo titolo che le viene in mente.

Con Dino Risi ho fatto Sono fotogenico, insieme a Renato Pozzetto. Abbiamo chiuso il Festival di Cannes con 20 minuti di applausi. Ma ho avuto tante soddisfazioni come attrice. Delitti privati, che ho prodotto io per la Rai con la regia di Sergio Martino, è stato un successo clamoroso, io ho avuto critiche meravigliose. Potrei stare qui a elencare molti film della mia vita, però ogni volta mi sembra che tutto svanisca, per ricominciare da capo. La Fenech è quella delle commedie, e poi è qualcos’altro, e altro ancora… Però tutti, devo dire, mi hanno riconosciuto nel tempo un valore, come attrice e anche come produttrice.

La grande soddisfazione da produttrice?

Il rapporto straordinario con i miei colleghi, i registi, gli attori, tutti mi vogliono ancora molto bene. Il primo grande successo è stato Commesse, che è stato molto faticoso da montare, ma le sceneggiature di Toscano e Marotta erano meravigliose, e le mie attrici fantastiche.

È bello che un’icona – con lei posso usare questa parola (mi dice un timido “grazie”) – dica delle colleghe “le mie attrici” con questo affetto, questa generosità.

Sarà perché ho sofferto molto io come attrice a realizzarmi, ma ho davvero voluto dare ad altre l’opportunità di fare ruoli strepitosi. Questa cosa mi è riuscita molto bene.

La quattordicesima domenica è un film sui ricordi, sulle rotte impreviste che prende la vita. A nostalgia come siamo messi?

Ho ricordi bellissimi, ma io non sono una persona che vive nel passato. Io vivo nel futuro, è sempre stato così. Per me deve ancora tutto arrivare.

