(ANSA) - "Dopo tanti anni credo sia arrivato il momento di tendere una mano a Romina e di costruire una vera e propria famiglia allargata. Si, sono stata gelosissima ma adesso con lei è tempo di pace perché condividiamo il bene più grande, i figli con Albano". Loredana Lecciso esce allo scoperto dopo venticinque anni d'amore con Albano e sigla la pax familiare con la prima moglie del cantante, Romina Power.

Lo fa da Monica Setta a Storie di donne al bivio prime time in onda il 27 dicembre alle 21 su Rai 2. "Albano sta bene, l'operazione alle corde vocali è fatta ed è in via di guarigione - dice - Sanremo? Teneva molto a esserci perché crede nel Festival e molta gente gli chiedeva di partecipare", prosegue Loredana Lecciso, che non esclude le nozze. "Abbiamo provato a organizzarle, ma poi non se ne fece nulla. Oggi sposarci non è né una priorità né un progetto. Stiamo bene insieme e ci amiamo più di prima. Ma la vita è imprevedibile e dunque: noi sposi? Mai dire mai".

