“SONO STATO INSULTATO, OFFESO E MINACCIATO PER UN INDOVINELLO SU DAGOSPIA” - IL NOSTRO COLLABORATORE GIUSEPPE CANDELA: “QUALCHE GIORNO FA HO RICEVUTO UNA SERIE DI MESSAGGI DAL MANAGER TELEVISIVO ANDREA DI CARLO, CHE SI È INSPIEGABILMENTE RICONOSCIUTO IN UN INDOVINELLO NELLA MIA RUBRICA. MI HA FATTO SAPERE CHE SE MI FOSSI OCCUPATO ANCORA DI LUI AVREBBE MANDATO QUALCUNO SOTTO LA MIA ABITAZIONE PER FARMELA PAGARE. HO PRESENTATO DENUNCIA...”

Sono stato insultato, offeso e minacciato per un indovinello pubblicato nella rubrica "A lume di Candela", da cinque anni online su Dagospia. Mi capita di rado di scrivere in prima persona del mio lavoro, conosco gli effetti collaterali della mia professione, li considero, nei limiti del rispetto della persona e della professionalità del singolo, parte del gioco. Scrivere per Dagospia vuol dire avere le spalle larghe, non accettare comportamenti che considero inammissibili.

I fatti. Qualche giorno fa ho ricevuto una serie di messaggi dal manager televisivo Andrea Di Carlo. Messaggi contenenti insulti, offese e minacce ripetute. Di Carlo mi ha fatto sapere, attraverso il testo e dalla sua viva voce, che se mi fossi occupato ancora di lui avrebbe mandato qualcuno sotto la mia abitazione per farmela pagare.

Il manager si è inspiegabilmente riconosciuto in un indovinello pubblicato sul sito a mia firma. Indovinello che non presentava riferimenti diretti o indiretti alla sua persona. Insulti, offese e minacce che non possono essere giustificate per la loro gravità. Per questo motivo ho presentato denuncia alla Polizia di Stato nominando come legale di fiducia l’Avv. Piergiorgio Assumma, che ringrazio per il fondamentale sostegno. La parola passa ora alla giustizia, nella quale confido senza alcun dubbio.

